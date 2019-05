A labirintus két végén

Jól elkuncogtak a nézők a butus Charlie Gordonon. A pékségben dolgozó, tiszta lelkű férfin, akinek Isten nem a legjobb lapokat osztotta. Középsúlyos értelmi fogyatékos, saját anyjának is teher. Tudja: butának tartja a külvilág, ezért mindenki másnál jobban vágyik a tudásra.Vigyázz, mit kívánsz! – tartja a mondás. Charlie-nak sikerül valóra váltania kívánságát, és a tudomány közbenjárásával átlag felettivé válik. Új kapuk nyílnak meg előtte, rátalál a szerelem. Leköröz mindenkit, már nem nevet rajta se a környezete, se a nézők.A tudás viszont átok is: keserűség költözik Charlie életébe, amikor már érti, mi is folyik a világban. A történet végére visszasüllyed a boldog tudatlanságba, s oda kerül, amitől a legjobban tartott: egy fogyatékosokat gondozó otthonba. Algernon, a versenytársa, a fehér egér pedig a hátsó kertbe, sírján virággal.Horgas Ádám, a rendező számtalan mellékszálról lerántja a leplet, hogy a nézők, akárcsak Charlie, ne éljenek boldog tudatlanságban. Így a közönség maga dolgozza fel az apró puzzle-darabkákat. A történetet rövid részekre tagolták, a vetítésnek köszönhetően gyorsan mozgunk a három fő helyszín, Charlie otthona, a pékség és a rendelő között.Mikor épp kicsordulna a könny a szemekből, akkor jön a váltás. Így nagy levegőt véve, elszorult torokkal is végignézhető a darab. A díszlet és a jelmez eszköztelensége is hatásos, semmi sem vonja el figyelmünket a szövegről, ami Szervét Tibor munkája.A Charlie-t alakító Borovics Tamás csodás ívet ír le a darabban a tetőponttól a lefelé vezető út végéig – és belopja magát a szívekbe. Tanárnőjét, szerelmét, Alice Kiniant Menczel Andrea alakítja, aki remekel a szerepben. Bájos kislányos zavara, zokogásától pedig mindenki előkotorja zsebkendőjét. Balog József és Rétfalvi Tamás orvos-pék párosa szemlélteti a tisztelet fontosságát, noha a kapzsi, gyarló emberi létet is.Csorba Katának hat karakter bőrébe kellett bújnia. A sütödei alkalmazott, Gina szerepében éppoly kiváló, mint Miss Mooney-nak. Karaktereit összefűzi a rejtett jólelkűség. Fekete Gizit anya, üzlettulajdonos és feleség szerepben is látjuk, miközben páratlan pálfordulásokat mutat be jelenetről jelenetre.