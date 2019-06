A rektor ajánlott a szegedieknek polgármesterjelöltet

Mi is beszámoltunk róla: kedden letették a fül-orr-gége klinika új szárnyának alapkövét . Rovó László, az SZTE rektora lapunknak adott interjújában elmondta: épületük, amely korábban a gyermekklinika elkülönítő részlegeként szolgált, már nem felel meg a kor követelményeinek. Ráadásul munkájuk világhírű, így szükség volt egy modern, 21. századi intézményre. Álmuk több mint 1 milliárd forintos kormányzati támogatásból megvalósul. Rovó arról is beszélt, hogy az egyetemnek és magának a városnak is az a jó, ha megfelelő, építő az együttműködés a két fél között. A rektornak konkrét elképzelése van a polgármesterjelöltről: szerinte Nemesi Pál széleskörű támogatást kapna a szegediektől.– Amikor a fül-orr-gégészetről beszélünk, a mandula- és az orrsövényműtétek jutnak a páciensek eszébe. A szakma ennél lényegesen tágabb, a koponya az egyik legösszetettebb szervünk. A klinikán európai szinten is kiemelkedő színvonalú munka folyik, kollégáim a fej-nyak tumorok legkiválóbb szakértői. Az intézmény a gyermeklégút- és fülsebészetben, a cochleáris implantátumok beültetésében is élenjáró. Az elmúlt években olyan szintű dimenzióváltás történt a szakmában, ami miatt az épületünk már nem felel meg a modern kor követelményeinek.– Gazdaságilag is javult a klinika helyzete, és komoly tudományos gyakorlatorientált munkát végzünk. Acochleáris implantátumok beültetéséhez a legmodernebb technikát alkalmazzuk, és olyan műtéti eljárásokat alakítottunk ki, amelyekre nemzetközi szinten is odafigyelnek. A modern oktatást, az innovatív tudományos tevékenységeket és a magas szintű betegellátást biztosítandó, nem volt más lehetőségünk, minthogy növeljük az épület területét, és megfelelő technikával lássuk el.– Azt látnunk kell, Magyarországon igenis fejlett az egészségügy, bejártam az egész világot, tudom, hogy a magyar állami ellátás a világ első 10-15 százalékában benne van. Az ország vezető egyetemekéntnem maradhatunk átlagos szinten, a legmodernebb technológiákat kell behoznunk. Ehhez szükséges, hogy a struktúránkat is megváltoztassuk. Következő lépésünk a fejcentrum létrehozása lesz, ahol a fejjel kapcsolatos orvosi szakmák összeköltöznek. Tervezzük a belgyógyászati egységek átszervezését, minden területen a legmodernebb technikák beszerzését, amelyek jobb gyógyulási körülményeket biztosíthatnak. Az egészségügyi fejlesztések igazi irányvonala az, amikor a tudást, a technológiát és a pénzt egy helyre rakják, és megfelelően koncentrálják, ez a mi célunk is.– Az egyetemnek és magának a városnak is az a jó, ha az együttműködés megfelelő, építő. Fontos, hogy Szeged ki tudja használni a városban rejlő lehetőségeket, mert ez a város óriási potenciállal rendelkezik.– Nem. Szegedet szerintem egy a politikától független, de az üzleti életben, a piacon már gazdag tapasztalatot szerzett embernek kellene irányítania. Az én szememben ilyen ember Nemesi Pál, aki üzletemberként és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökeként már bizonyított. Biztos vagyok abban, hogy ő széles körű támogatást kapna a szegedi polgároktól.