˝A terveimet ellopták és kidobták az ablakon˝ - mondja az Európa Nostra-díjas tájépítész a Széchenyi téri pályázatról

Csak az a problémám, hogy a terveimet ellopták, és odaadták a haveroknak. Több mint húsz évi munkám veszett el, felbecsülhetetlen erkölcsi és anyagi kár ért. Nem élek Szegeden, nincs rálátásom az itteni történésekre, de azt álmomban sem gondoltam volna, hogy egy Európa Nostra-díjas tervet kihajítanak az ablakon, s inkább egy új pályázatot írnak ki

Ahogy megírtuk, a Modern Városok Programban születik újjá a Széchenyi tér Szegeden, azonban a korábban kiírt építészeti tervpályázat nem volt eredményes, így újból meghirdették. Tavaly december 20-án pedig az eredményt is kihirdették , a szakmai zsűri tetszését a szegedi Fontos Mérnök Stúdió munkája nyerte el. Magyar Hírlap mai legfrissebb cikkében felidézte , 15 évvel korábban Európa Nostra-díjat kapott Szeged belvárosa, a Kárász utca–Klauzál tér felújított, műemléki védettséget élvező utca–tér együttese. Az Európai Unió Kulturális Örökség díját Török Péter táj- és kerttervező és a város akkori főépítésze, Novák István Münchenben vette át.Török Péter a műegyetem címzetes egyetemi docense, Ybl-díjas és Prima Primissima díjas táj- és kertépítész, aki Budapest jellegzetes terei mellett Szegeden pedig az említett Európa Nostra-díjjal kitüntetett tervei mellett megbízást kapott a Széchenyi tér fősétánya kiviteli terveinek elkészítésére, a IV. Béla-szobor környezetének kialakítására és a szegedi Tisza-part átépítésének koncepciójára is, amely „Vízre tájolt függőkertek" néven el is készült. Persze nem Török Péter tervei szerint, hanem az egész Tisza-part betonbaöntésével - írja a portál Novák István azért lobbizott Botka László szocialista polgármesternél, hogy lássanak hozzá a Széchenyi tér terveinek megvalósításához és Török Péternek adjanak megbízást a kiviteli tervek elkészítésére is. Ez nem valósult meg, és az azóta elhunyt Novák István utódja 2013. augusztus 8-án egy levelet küldött Töröknek, hogy a városházán sem a tervek, sem a várostól kapott megbízási szerződéseket sem találják a különböző tervezési munkákra. Emellett arról érdeklődtek, hogy hajlandó lenne-e lemondani a szerzői jogairól. Az építész erre nem volt hajlandó, s mint a Magyar Hírlapnak elmondta , az elvégzett munkáit az önkormányzat kifizette.- mondta.Botka Lászlót a portál azzal kereste meg, hogy mi szükség volt új pályázat kiírására, ám eddig nem kaptak választ a kérdésükre.