A Vajdaságból is jöttek az egyetem nyílt napjára: a képzési kínálat mellett bemutatták a fejlesztéseket is

A özépiskolásokat és a szülőket tájékoztatta a továbbtanulásról és a felvételiről második összegyetemi nyílt napján az SZTE szombaton. Bemutattá a teljes, több mint háromszáz szakból álló épzési ínálatot, és a kormányzati és uniós forrásokból megvalósuló fejlesztéseket is. A özépiskolásoknak, ha érté , még a jelentkezési lapot is segítettek kitölteni. Ezzel ezzel egyébként nem túl sokan éltek, ahogy a Vajdaságból érkezett Király Emese sem.



- Mindenki nagyon segítő ész volt, mindent megtudtam az engem érdeklő szakokról – mondta Emese, aki még nem döntötte el, hogy pszichológia szakra menne szívesebben, vagy anglisztikát tanulna.



Határozottabb volt viszont a szüleivel Domaszékről érkező Csanádi Zsófia. Ő egyértelműen kijelentette, hogy – bár még kicsit gondolkodik a dolgon – de óvodapedagógus szeretne lenni, de akár bölcsődében is szívesen dolgozna, csak gyerekekkel foglalkozhasson.



- Mi Pécsről érkeztünk, mert a lányomat az osztatlan tanárképzés érdekli. Bár még csak harmadikos, de szeretünk előre gondolkozni. Egyébként nagyon rendesek volta, minden információt megkaptunk, és a város is nagyon szép – mondta Kapronczai Hajnalka.



A nyílt napon az egyetem vezetése sajtótájékoztatót is tartott.



Mindegyik érdeklődő özépiskolásnak segítettek valamilyen tanáccsal a Szegedi Tudományegyetem nyílt napján szombaton. A Rektori Hivatal aulája most is megtelt, voltak akik a határon túlról érkeztek.Teljes, több mint háromszáz szakból álló képzési kínálatát, illetve a kormányzati és uniós forrásokból megvalósuló fejlesztéseket is bemutatta nyílt napján a Szegedi Tudományegyetem.– Magyarország egyik legnagyobb egyeteme, az SZTE 12 kara és Tanárképző Központja 13 képzési területre várja a továbbtanulókat – fogalmazott a 2019. február 2-i programot megnyitó köszöntőjében Prof. Dr. Rovó László, az SZTE rektora.A kor kihívásaira reagál az SZTE. Például az új szoftverorientált villamosmérnök szakra 50, a gyakorlatorientált üzemmérnök-informatikus képzésre akár 100 „gólyát" is fogad 2019 szeptemberétől az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Informatikai Intézet. A duális formájú mérnök, informatikus és agrárképzés mellett az országban egyetlenként az SZTE ETSZK kínálja a szociális munka szakon e tanulási formát. Az SZTE a távoktatási lehetőségeket bővíti, folyamatosan korszerűsíti a képzései módszertanát.– jelentette be Dr. Fendler Judit. Az SZTE kancellárja több uniós projektre – például az Egészségtudományi Képzési Tömb, illetve az SZTE Fogorvostudományi Kar elhelyezésének tervére, a Skill laborra, a mentőautó-szimulátorra, a középiskolások idegennyelv-tanulását segítő programra – is ráirányította a figyelmet. Az SZTE orvosképzését megújító Készségfejlesztési Központot használat közben tekinthették meg a sajtó munkatársai. (Erről mellékelve háttéranyagot küldünk.)A hazai felsőoktatást érintő uniós projektekről László András, a fejlesztéspolitikai kommunikáció összehangolásért felelős miniszteri biztos számolt be. Ezekről az eredményekről az SZTE nyílt napjának résztvevői is tájékozódhattak, itt zárult az Innovációs és Technológiai Minisztérium információs sorozata.Az SZTE hagyományainak megfelelően a középiskolások a jelentkezési lap kitöltésében is segítséget kaptak. A Szegedi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese, Dr. Habil. Gellén Klára – az Oktatási Hivatal vezetőivel együtt – a gyerekeik továbbtanulását lehetővé tevő családok szempontjai alapján csoportosította a szülői értekezleten tanácsait, osztotta meg tapasztalatait, válaszolt a felvételivel kapcsolatos kérdésekre, ismertette az ösztöndíj lehetőségeket.Az SZTE számos egyéb juttatással, szolgáltatással támogatja hallgatóit. Ezekről részletes tájékoztatás itt és az SZTE, valamint az SZTE kari honlapjain olvasható. A felvételi időszak hajrájában az SZTE Felvételi Facebook oldal üzeneteit az SZTE Mentrollház egyik fiktív lakója, „Berci" veszi át. „Berci" cset-üzenetek formájában meséli el, hogy milyen Szegeden egyetemistának lenni, mennyibe kerül egy hallgató élete, de szívesen beszélget arról is, hogy mihez lehet kezdeni az SZTE-s diplomával., míg az online konzultációs Facebook csoportok a http://www.u-szeged.hu/felveteli címen érhetőek el.