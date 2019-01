Annyira jó, hogy már gyanús: egy 13,9 milliós álomlakás alapanyag, Szegeden!

Szeged-Alsóvároson eladó egy nettó 62, bruttó 79 nm-es, amerikai konyhás nappali + 1 hálószobás, szerkezetkész állapotú lakás. Bár a beköltözéshez még hiányzik ez-az, tehát költeni kell még az ingatlanra, ránézésre ez lehet az él “alapanyaga"! Csak mi lelkesedünk, vagy ön is látja, amit mi? Sok-sok fotó!

“A lakás egy 1945-ös építésű, jó állapotú társasházi lakás 2. emeleti tetőterének frissen beépített eredménye. A 6 lakásos társasházat igényes lakók lakják. A lakásba műanyag nyílászárók lettek beépítve. A villany és a víz be van vezetve, a fűtés viszont még kiépítésre vár. Az alatta lévő lakásban cirkó gázfűtés van kialakítva. Minden lakás külön kéménnyel rendelkezik. A lakás fölött egy nagyméretű padlásteret is találunk, a tető vastag hőszigetelést kapott. A társasház közös udvara igényesen gondozott, középen kis halastó díszíti. Egyetemistának is tökéletes választás lehet, a TIK néhány perc könnyű sétával elérhető, a tömegközlekedés kiváló."

További képek az eladó lakásról az ingatlanbazar.hu oldalán!