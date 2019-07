Az energiahatékonyságot kutatják Szegeden: a nemzetközi élvonalba léphet Czakó Gáborék csoportja

Befolyásolni tudják a reakciókat

Czakó Gábor kutatócsoportot alapított Szegeden. Az új reakcióutak feltárását segíti a most elnyert 200 millió forintos támogatás. FOTÓ: FRANK YVETTE

Létszámot bővítenek, eszközöket vásárolnak

Lendületet kaptak

A Magyar Tudományos Akadémia kiválóság és mobilitás együttes támogatására irányu­­ló Lendület programjának új, tizenhat nyertes pályázója kö­­zött ott van Czakó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar kutatója is, aki 200 millió forintos támogatást kapott. Az elméleti kémikus négy éve dolgozik a Szegedi Tudományegyetemen, célja új re­­ak­­ció­utak feltárása atomi felbontású mozifilmekkel.– Még Atlantában kezdtem el foglalkozni a reakciódinamikával, vagyis hogy miként játszódnak le a kémiai reakciók atomi és molekuláris szinten. Szegeden pedig saját kutatócsoportot alapíthattam ezen a területen. Nem laborban, nem kísérletekkel figyeljük a fo­­lyamatokat, hanem elméleti módszerekkel. A fizika törvényeit alkalmazzuk a kémiai rendszerekre, a matematikai számításokat pedig számítógé­peken végezzük. Így amellett, hogy megtudjuk, miként megy végbe egy-egy reakció, az is kiderül, hogy milyen termékek keletkezhetnek általa, azok milyen arányban jönnek létre, sőt befolyásolni is tudjuk, ezáltal kedvezőbb termékek keletkezhetnek. Manapság felkapott téma a hatékony energiafelhasználás kérdése, ezekkel a módszerekkel például meg tudjuk majd mondani, hogy miként lehet úgy végrehajtani a reakciót, hogy az a legnagyobb arányban legyen energiahatékony – avatott be a részletekbe a szakember.Czakó Gábortól megtudtuk, a 200 millió forintos támogatásból ezt a munkát folytatja csoportjával, a forrásból pedig lehetőség van arra, hogy tovább növekedjen a csapat létszáma, már most vannak jelentkezők külföldről, de nyár végéig bárki pályázhat. A kutató szerint a fiatalok körében népszerűbb ez a terület, hiszen a számítógépek világában ők jártasabbak, sokan érdeklődnek a számítástechnika iránt is. Az öt évre kapott összegből számítógépeket vásárolnak, valamint külföldi konferenciákon is bemutatják a kutatások eredményeit. Utóbbira nagy hangsúlyt fektetnek, és a támogatásból ezt is fedezni tudják majd. Komoly költségekkel jár ugyanis Japánba vagy az USA-ba utazni a kutatóknak. Czakó Gábor szerint nemzetközi szintű feltételeket biztosítanak Szegeden.A Magyar Tudományos Akadé­mia egyébként 2009-ben hirdette meg a fiatal kutatók számára kiválósági programját, a Lendületet. Legfőbb célja a külföldön dolgozó tehetséges kutatók hazahívása, a ma­­gyarországi kutatóhelyeken tudományos munkát végző te­­hetségek itthon tartása volt. Fontos cél még, hogy a befogadó helyeken új téma kutatására alakuló csoportoknak biztosítson a munkához elegendő forrást.A program tehát a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul. A programban már generációk váltják egymást, a korábbi nyertesek tanítványai is nyertek már „len­­dületet", és vannak olyan ku­­tatók is, akik lépcsőzetesen haladnak előre, és egymás után több kategóriában is sikeresek. A Lendület programban 2009 óta 164 kutatócsoport alakult akadémiai kutatóintézetekben és egyetemeken. A nyertesek egynegyede külföldről hazatérő kutató, idén összesen három ilyen szakembert díjaztak.