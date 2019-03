˝Az önök sírhelye lejárt, újratemethető˝ - Örök nyugalom 25 évre: 65 ezer 182 forint

Értesítés egy síremléken az Alsóvárosi temetőben. Ez a hely sem örökre szól. Fotó: Kuklis István

„Felszólítás. Nyilvántartásunk szerint az Önök sírhelye temetőnk VII/C parcellájának 30. sorában a (az) 15. helyen található. A (z) egyes sírhely megváltási ideje 2018. évben lejárt, így az újratemethetővé vált. Amennyiben továbbra is igényt tartanak rá, kérem, a sírhely megváltását gondnokságunkon 30 napon belül rendezzék, vagy újraváltási szándékukat jelezzék. A befizetendő összeg 65 182 Ft. (...)."Ezt írta a szegedi Alsóvárosi Ferences Plébánia Temetőgondnoksága március elején a Budapesten élő Zelei Miklósnak. A hosszabbítási díjat befizette, a levelet pedig továbbküldte nekünk, azzal, hogy egy temetőtől nem várt volna olyan hangvételű levelet, amilyeneket a hatóságoktól kap az ember. A levél az ő sírhelyüket említi, holott nyilvánvalóan az oda eltemetett szüleinek sírjáról van szó.– Tényleg van egy ilyen levelünk. Mielőtt elküldjük, szeptemberben kigyűjtjük a lejárt sírokat, a listát közöljük a honlapunkon, a hirdetőtábláinkon, októberben pedig minden ilyen sírra fölragasztunk egy üzenetet – mondta Rózsa Attila gondnok, akinek a felszólító levéllel kapcsolatos kérdéseinket föltettük. – Ezen a címkén közöljük, hogy a megváltási idő lejárt, megkérjük a tulajdonost, 90 napon belül jöjjön be a gondnokságra, hogy megbeszéljük a sír további sorsát. Megvárjuk a februárt, utána küldjük el a felszólító levelet. Ez ebben az esetben is így történt. Tényleg nem vagyunk hatóság: a temető tulajdonosának, a plébániának a képviselői vagyunk,tulajdonosi jogokat érvényesítünk.Rózsa Attila elmagyarázta, a sír egy bérlemény, a 25 évre szóló megváltási díj lényegében bérleti díj. Ez ugyanaz a viszony, mint amikor egy albérlő fizet a lakás tulajdonosának. A gondnokságnak a temető fenntartási költségét, az alkalmazottak bérét ezekből a díjakból kell kigazdálkodnia. Ha a bérlő nem fizet, akkor a bérleti viszony megszűnik. Bíróságra nem megy a temető. Ilyen esetben a törvény értelmében a síremlékkel együtt fel lehet számolni a sírt, amely „újratemethetővé válik". Tény, az Alsóvárosi – Szeged legrégebbi, majdnem háromszáz éves temetője – a legszebben gondozottak között van.Ez az eljárási rend sokféle érzelmet vált ki az emberekből. – Objektív szempontokat kell figyelembe vennem, a joghoz kell ragaszkodnom, nem az érzelmek vezérelnek – mondja a felvetésre, hogy egy hozzátartozó és ő kétféle nézőpontból látja ezt a helyzetet. – A sírnak élő tulajdonosa lehet csak. Ha meghalt, az öröklési rend szerint a hozzátartozójáé lesz. Az ő tulajdona, ő rendelkezik vele. Hogyan máshogy fogalmazzam meg azt a levelet? – kérdezte Rózsa Attila.A Budapesten élő hozzátartozó azt is szóvá tette, hogy a gondnokság értesítette, megszüntette sírhelygondozási szolgáltatását, mert erre már nincs dolgozója. A temető mellett telephellyel rendelkező kft. viszont vállal ilyen munkát. – Eddig a sírgondozást harmadáron végeztük, évente 21 ezer forintért – plusz a virág –, pedig 60 ezerbe kerül valójában. Egy kollégánk elment, és újat nem tudok erre fölvenni, nem termelődik ki a bére – indokolta döntésüket Rózsa Attila. – Ajánlottunk egy közeli lehetőséget, de bárki elvégezheti ezt a munkát a temetőben. Egyedül a sírköves vállalkozásoknak kell fizetniük, abból álljuk a rekultiváció költségét. Nálunk nem szokás pénzt kérni azért, mert vállalkozásban sírt gondoz valaki a temetőben, azért sem, ha nem egyházi temetés zajlik, nálunk polgári és mindenféle felekezeti szertartás is volt már. Csak azt kérem, hogy ha több sírt gondoz, akkor valamennyivel járuljon hozzá a vízdíjunkhoz – mondta a gondnok.