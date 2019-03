Barokk zenétől a rock and rollig: 99 ifjú gitáros zenél a szegedi gitártalálkozón - fotók

21 zeneiskola és alapfokú művészeti iskola 99 gitárosa vett részt a már hagyományos tavaszi gitártalálkozón a szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumban. 11 évvel ezelőtt az volt az esemény célja, hogy a dél-alföldi régió gitárosait összehozza. Ma már nemcsak innen, hanem Észak-Magyarországról, a Dunántúlról sőt a Vajdaságból is érkeztek ifjú gitárosok.A gyerekek egyéniben vagy kamarazenekarban mutathattak be általuk választott darabokat szombaton. A nap egy gálakoncerttel zárul, vasárnap pedig örömzenéléssel folytatódik, gitárzenekarok alakulnak, akik az előre kiírt darabokat játsszák el a barokk zenétől a rock and rollig.