Bepillantást engedett a szegedi teátrum a kulisszatitkokba - A színház világnapját ünnepelték

Tárt karokkal várt mindenkit szerdán a szegedi teátrum kis- és nagyszínháza. Aki a színházi világnapon belépett a nagyszínházba, délelőtt azt láthatta, miként próbál a Bajazzók és a Parasztbecsület csapata. Máthé Beáta énekelt épp a színpadon olaszul, ő a Parasztbecsület egyik Santuzzája. Gyüdi Sándor vezényelt, Flórián Gergely lágy dallamokat csalt elő a zongorából, a rendező, Halasi Imre és asszisztense, Toronykőy Attila pedig összedugták a fejüket. A nézőtérről kicsik és nagyok egyaránt figyelték, mi is történik.



A kisszínházban épp Csorba Kata, Balog József és Rétfalvi Tamás triója gúnyolódott Borovics Tamáson. A Virágot Algernonnak című darabot próbálták épp. Horgas Ádám, a produkció rendezője a színpad előtt ült állát a deszkákon pihentetve, úgy figyelte a játékot. – Tegyetek úgy, mintha lenne előttetek három gomb. Nyomjátok meg őket, majd fordítsátok el a képzeletbeli tekerőt a sütőn – adta ki az instrukciókat Horgas a közönségnek, akik Borovics Tamással együtt begyakorolták a mozdulatot. – Lesz egy beépített monitor a falban az előadás során. Vetítést is alkalmazunk majd, ez speciális munkát igényel a színészektől.



Ezzel korántsem volt vége a dolgoknak. Délben a balett-teremben az elvárásokkal szembeni motiválatlanság témaköréről folytattak beszélgetést, a délután folyamán pedig több csoportos színházbejárás kezdődött. A kíváncsiak bepillanthattak a kulisszák mögé. Este A gyilkos című road movie-t játszották a kisszínházban, a nagyban pedig a teátrum első karmestere, Pál Tamás tartott beavatószínházi előadást.



Hagyomány, hogy ezen a napon több elismerést is kiosztanak, például a Soós Imre-díjat. Ez pályakezdő tehetségeknek szól, idén Menczel Andrea vehette át, aki pont ebben az évadban szerződött a szegedi társulatához. Szintén tradíció, hogy a világnap alkalmából az esti előadás előtt elhangzik egy üzenet, amit idén Carlos Celdrán kubai író és rendező fogalmazott meg. „Senki sem gondolja, hogy a színháznak lenne a világban, vagy egy városban, vagy egy kiemelt épületben egyetlen központja. A színház láthatatlanul terjed, nem ismeri a földrajzot, de beleavatkozik mindazok életébe, akik művelik. A színházművészet egyesít" – áll az üzenetben.