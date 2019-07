Család, világháborúk, egyház és irodalom - mennyi minden fér egy életbe? Ezekről ír Dávid Katalin új könyvében

Dávid Katalin kilenc testvérrel nőtt fel, édesapja avatta őt doktorrá. FOTÓ: HIDVÉGI ÁRON

Mindenki életében fontos szerepet tölt be a család, mi pedig most megismerhetjük Dávid Katalinét. A nőét, aki kilenc testvér között nőtt fel, és saját édesapja avatta doktorrá. Kézfogás is kell ahhoz, hogy doktorrá váljon valaki.– A bölcsészettudományi, a természettudományi, a jogi és az orvostudományi kar dékánja avat valakit doktorrá, egy kézfogással – magyarázta Dávid Katalin, akinek akkoriban apja volt az egyetlen az országban, aki orvoskari dékán lett. – Egy nagy ajándék volt ez nekem, hogy ő fogott kezet velem, kedves és szép emlék – tette hozzá.„Szerencsére a nevelésünk is olyan volt, amely felkészítette a gyermeklelket, hogy képes legyen felismerni a jót és a gonoszat" – írta a kötetben. Többször is hangsúlyozza: remek professzorok taníthatták. Olyanok, akikről tantermeket neveztek el, és ma is számtalan egyetemista ül padjaikban. A művészettörténész azok a szerencsések közé tartozott, akik ismerték őket.– Nem vettem volna fel a klasszikafilológiát, ha nem Kerényi Károly tanította volna. Ez nem sznobság, hanem egy pozitív minősítés. De Bálint Sándor és Sík Sándor is tanított, aki épp azokban az időkben jelentette meg háromkötetes Esztétikáját. Tele volt jó emberekkel Szeged, kulturálisan hihetetlenül virágzó városról beszélgettünk. Löw Immánuel köszönt rám a Korzón, Radnóti Miklós kért egyszer segítséget édesapámtól, s azt is tudtam, hol üldögélt Újszegeden Juhász Gyula. Lestem, de vigyázva, nehogy észrevegyen. Közben pedig arra gondoltam, biztos Annáról ábrándozik – emlékezett vissza.Juhász Gyulára így emlékszik a kötet lapjain: amikor az ember átért a hídon, az út folytatódott egy nagyszerű fasorban, két oldalán fapadokkal. Ennek az útnak a bal oldalán, talán a második vagy harmadik padon ült Juhász Gyula – ez volt a törzshelye – bal karját könyökkel, jobbját kissé kinyújtva a pad háttámlájára tette. Úgy emlékszem, hogy nagy szakálla volt.Sajnos nem csak a szép dolgoknak állít emléket a kötet. A második világháború rémképei is visszaköszönnek. – Aki nem élt akkor el sem tudja képzelni, milyen borzalmas volt. Az elhurcolások, mikor az egyetem sarkán álltam, s a teherautó leparkolt a Dóm tér szélén – mondta.Minden negatív dolog ellenére, hisz a csodákban. Ahogy kötetében fogalmaz: öreg fejjel sem merne kételkedni bennük.– Csodának lehet tekinteni azt is, hogy a szüleim tíz gyermeket neveltek fel a két világháború között, de egy betegség leküzdését is – meséli az írónő, aki őrangyalként is gondol a csodákra. A harmincas években még szentet is választott magának, akihez intézheti szavait. Simon Péterre esett a választása, aki rendkívül intelligens ember volt.