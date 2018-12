Díjazták a legjobb SZTE-s hallgatókat: Miklósa Erikával ünnepelték a kiemelkedő egyetemistákat - fotók

– Miklósa Erika is egyetemünk régi növendéke. Ma is rengeteg díjazottunk van, szerencsére egyetemünk bővelkedik tehetségekben

Az egyetemi verspályázat, a zenei, valamint vers- és prózamondó verseny résztvevői, a Jó tanuló, jó sportoló verseny és az SZTE Sófi Alapítvány díjazottjai szerda este vehették át elismeréseiket.a Kossuth-, Liszt Ferenc-, és Prima Primissima-díjas szoprán, Miklósa Erika adta át. Idén hat díjazott is akadt, az első, Gombos Jarmo a brexit rövid távú hatásaival foglalkozott. Díjat kapott még Mihalkó József, Nagy Eszter, Nógrádi Bernát, Papp Noémi és Szántai Márk is, akik délután személyesen is találkozhattak az opera-énekesnővel.– mondta el Széll Márta, az SZTE statisztikai rektorhelyettese.Miklósa Erika azt is elárulta a díjazottaknak, hogy egykor pont ebben a díszteremben vizsgázott, ahol most is ülnek. Gratulált nekik és Sófi Józsefnek is azért, hogy létrehozta az ösztöndíjat, ami miatt sok örömben lehet részük az embereknek, ha megismerik ezeket a tehetséges fiatalokat.Rónaszéki Anna Jolán gyógyszerészhallgató lett az első, míg a Viva Vivaldi Trio a második. A harmadik helyen Balázs Kinga és Schindler Regina osztozott.Halászi Tímea Katinka, Gusztos Enid és Kaszab Tamás nyert.csak első és második helyezett lett, mégpedig Eke Edina Mietta valamint a Szelence Énekegyüttes.Erdélyi Réka vitte az első díjat, Zádori Bence Levente a másodikat, a harmadik helyen szintén osztoztak: Redenczki Fanni és Szitás Benjámin.Fogas Benjámin nyerte, Kovács Kincső lett a második, a harmadik pedig Péter Lea.női díjazottja Nagy Rita Katalin és Bereczki Karina Anna lett, míg a fiúk közül Simon Péter.