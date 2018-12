Egymilliót ad Freddie a gyermekklinikának

Az év legsokoldalúbb előadójának választott Freddie és Till Attila műsorvezető a Sztárban Sztár fináléjában. Fotó: TV2

Vasárnap véget ért a TV2 Sztárban Sztár című show-műsora, amelyben megválasztották az év legsokoldalúbb előadóját. A döntőben Sári Évi és Freddie küzdött a nézői szavazatokért, amelyekből utóbbi kapta a többet, így őt hirdették ki győztesként.A trófeán, utazáson és koncerteken használható hangrendszeren kívül Freddie azt a lehetőséget is megnyerte, hogy kiválaszthasson egy alapítványt, amelynek egymillió forintot utalnak át. A műsorban bejelentette: az összeget a Gyógyító Angyal Alapítványnak szánja.– Számomra egyértelmű volt, hogy a szegedi alapítványnak ajánlom fel ezt az összeget, hiszen 3 éve, a karrierem kezdete óta tiszteletbeli tagjuk vagyok – mesélt döntése hátteréről az énekes. Hozzátette: azon kívül, hogy szereti a várost, nincs semmiféle kötődése sem Szegedhez, sem a gyermekklinikához.– Annak idején a születésnapom környékén történt először, hogy a rendezvényükön felléptem. Jó volt egy ilyen jótékony eseménnyel összekötni ezt az alkalmat, és azóta minden évben adok ezen a programon egy minikoncertet. Jövő április 13-án pedig ismét itt leszek, és velük együtt gyűjtök a szegedi gyermekklinikának. Nagy öröm számomra, hogy olyan emberekhez csatlakozhattam, akik anélkül, hogy ebből bármit profitálnának, csak azt nézik, hogyan tudnának másokkal jót tenni – magyarázta, miért támogatja az alapítvány munkáját.A szegedi alapítványt 2013-ban magánszemélyek hozták létre, és elsősorban a szegedi gyermekklinikát segíti. – Még nem tudtunk Freddie-vel a műsor óta személyesen beszélni, de nagyon örülünk ennek a felajánlásnak. Meglepetés volt számukra is ez a bejelentés, és nagy megtiszteltetésnek érezzük, hogy bennünket választott – mondta Papp Andrea alapítványi munkatárs. – Annyit tudunk, hogy Freddie ragaszkodik hozzá, hogy a klinika kapja ezt az összeget, arról viszont még egyeztetünk, hogy egy vagy több osztályt támogassunk belőle. Az alapítvány fókuszában egyébként most egy éven keresztül a gyermeksebészeti osztály áll majd.Papp Andrea elmondta, ezt a jelentős összegű adományt mindenképpen olyan célra szeretnék fordítani, amely az egészségügyi intézményben fekvő gyerekek kényelmét segíti. – Bár még csak néhány napja tudjuk, hogy ezzel az összeggel számolhatunk, első körben úgy tervezzük, bútorokat vásárolunk. A klinika vezetőségének ezt már jeleztük, és elkezdtük keresni a lehetőségeket is, hogy a legkedvezőbb áron a lehető legtöbb dolgot tudjuk ebből az összegből megvásárolni.