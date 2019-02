Élménymajor épül a település központjában: Ásotthalomra költözik a Tömörkény-ház

Évekkel ezelőtt nagy port kavart annak a balástyai tanyának a sorsa, amelyet néprajzkutatók szakvéleménye alapján Tömörkény István író családja birtokolt még az 1800-as évek közepén. A több száz éves épületet felfedezése után Ásotthalom vette birtokba, novellák bizonyítják: Rózsa Sándor többször is járt Tömörkényék majorjában. Toroczkai László polgármester célja, hogy egy 19. századi tematikus élményparkot hozzon létre Ásotthalmon, aminek központi eleme lesz a Tömörkény-ház.– A Móra Ferenc Múzeum igazgatóját, Fogas Ottót kerestem meg évekkel ezelőtt azzal a kéréssel, hogy van-e olyan épület, amely illeszkedik a korba és kötődik Rózsa Sándorhoz. Kiderült, van a megyében egy, amely a 19. században, 1870-ig a Tömörkény család birtokában volt. Az épülethez két Tömörkény-novella is kötődik, a Régi dolgok és a Rózsa Sándor nálunk – mesélt az előzményekről a polgármester.Ez a tanya jóval nagyobb volt a hagyományos szeged környéki tanyáknál: egy uradalom központi épülete, csodálatos pincével, a leírások szerint maga Rózsa Sándor is borozgatott itt. Ezt az épületet tégláról téglára építik majd fel Ásotthalmon az élménymajorban, a meglévő Rózsa Sándor Emlékház mellé.– Az élménymajor a skanzen világát vegyíti egy turisztikai attrakcióval. Tematikáját az Ásotthalomhoz kötődő helyi legendák adják: Rózsa Sándor, Pipás Pista története és a boszorkányperek – részletezte a polgármester.Megtudtuk, az épülő Tömörkény-házban mindent újrahasznosítanak, olyan építészekkel, szakemberekkel dolgoznak, akik jártasak a skanzenépítésben. Az épületen belül a tárgyak is eredetiek lesznek, autentikus stílusú lesz még a búbos kemence is. Vendégfogadóként is funkcionál majd a ház, amely 19. századi hangulatot áraszt, és még az étkészlet is abból az időből származik.– Az épület körül egy műhelysort alakítunk ki látványistállóval és egy komplett kovácsműhellyel, amelyet Dorozsmán találtunk. Ez egy gasztroétterem lesz, amely egyben élménymúzeum interaktív elemekkel. Az egyik szobában korabeli újságcikkeket olvashatnak például az érdeklődők. Kifejezetten a családok számára készülünk turisztikai látnivalókkal, csillagtúrával, kirándulásokkal – magyarázta a polgármester.Az élményparkot a tervek szerint folyamatosan bővítik majd. A Tömörkény-házra a forrást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban nyerte a település: 83 millió forintból valósítják meg az álmot. A közbeszerzést a napokban írták ki, Toroczkai még idén szeretné átadni a Tömörkény-házat.