Ennyi hitel már káros az egészségre

Ki vesz föl hitelt azért, hogy ajándékot tudjon vásárolni a szeretteinek? A mostani tévéreklámokat elnézve biztosan sokan. Legalábbis úgy látszik, megéri győzködni őket. Az ilyen reklámok által fölvillantott világban természetes, hogy az ünnepnek megadjuk a módját, ha máshogy nem megy, akkor így. Takarékos hűtő vagy lapostévé? Ezeket a reklámokat nem szokta követni olyan társadalmi célú felhívás, hogy mindenki gondolja át, milyen kölcsönt vesz föl. Nincs szó arról, hogy olyasmit, amivel költséget lehet csökkenteni, vagy bevételt termelni, érdemes lehet hitelből venni, de tévét például nem biztos.



Magyarországon negyven bank, takarékszövetkezet vagy pénzügyi vállalkozás foglalkozik fogyasztási hitelekkel, és az ATV híradója szerint idén eddig 380 milliárd forint személyi kölcsön típusú hitelt vettek föl az emberek. Ez 120 százalékos növekedés 2016-hoz képest.



Az érintettek nyilván nem azok, akik a közösségi oldalon feltett kérdésre – mire gondolsz az ilyen tévéreklámok láttán? – elmondták a véleményüket az újságírónak. Viszont sokuk környezetében van hitelcsapdában vergődő család.



Az elítélő vélemények: „Senki fejéhez nem tartanak pisztolyt!" „Felveszik a hitelt, utána meg sírnak, hogy nem segít az állam". „Ha valakinek annyi esze nincs, hogy kissé körüljárjon valamit, hát dőljön be a reklámoknak! Természetesen fizessen is!"



Az együttérzők úgy látják, a szemérmetlenül hirdetett hitelek ugyanolyan csapást jelentenek egyes családok számára, mint a szenvedélybetegségek. Nincs két egyforma élethelyzet, és megesik, hogy érdemes vállalni a kockázatot, vagy nincs más választás. Magánüzenetben olyan történetet is megosztott egy dunántúli ismerős, hogy egy pár utazásokra vett föl hitelt, mert a halálos beteg férjnek ez volt az utolsó kívánsága.



Másvalaki azt említi, hogy takarékosabban működő háztartási gépeket igenis érdemes hitelből venni, meg kell nézni, milyenből. Most nem megyünk lakodalomba Mindenki meghúzza a határvonalat, miért érdemes eladósodni, és miért nem. „Lakodalomba voltunk hivatalosak, előtte kiköltekeztünk a fiunknak fogszabályzóra. Jó lett volna elmenni. Édesapám mondja beszélgetésünk közben: fiam, adok kölcsön.



Elutasítottam: hitelből mulassak? Nem éreztem volna jól magam. Elengedtük azt a lakodalmat" – írta Sándor. „Akik ilyesmit igénybe vesznek – kerül, amibe kerül –, ők vannak a legkilátástalanabb helyzetben... Ezek a reklámok azoknak szólnak, akik majd mindig az utolsó fillérjüket fizetik ki a hitelre, akkor is, amikor már rég rájönnek, hogy az okostévétől sem változott semmi" – véli Boglárka.



„Egy nő többször is felbukkant a telepünkön. Kérdeztem a dolgozóinkat, ki ez. A hitelügyintéző volt. Jött a húszezer forintot beszedni, mert valaki egy névnapi ünnepségre vett föl hitelt. Megmondtam, hogy még egyszer nem akarom itt látni azt a nőt" – adta elő egy makói vállalkozás tulajdonosa.



„Ez egy ördögi kör: ha elromlik a hűtő vagy a porszívó, hitelből vásárolunk, és jobb esetben 3–4 év alatt visszafizetjük... Addigra kb. pont el is romlik újra valami..." – Csilla szerint. Egy hollandiai ismerősnek nem rémlik, hogy ottani tévécsatornákon látott volna hiteles tévéreklámokat. Csak szorozni kell – Húsz évet töltöttem ebben az iparágban, közvetlenül ilyen típusú kölcsönökkel nem foglalkoztam, de eleget láttam – mondta Nagy Mariann közgazdász, aki korábban pénzügyi alkusz cégnél dolgozott. – Az érdekes az, hogy nem is kell pénzügyi szakembernek lenni ahhoz, hogy az ember jól döntsön.



Csak fel kell szorozni a törlesztőrészleteket, és látszik, mennyivel fizet vissza többet, ahhoz képest, mint amibe a termék kerül. Egyszer egy jó ismerősöm boldogan újságolta, hogyan alkudta le a mosógép árát. Aztán megvette hitelre, közel 30 százalékos éves kamatra. Többet fizetett, mint amennyiről lealkudta...



Elmagyaráztam, miben hibázott. Bevállaltam, hogy esetleg megsértem, annak érdekében, hogy többet ne csináljon ilyet. Vannak kamatmentes hitelek is, és lehet, megéri ingyen használni a bank pénzét, de ezt is csak annak lehet ajánlani, akinek van megfelelő jövedelme.



– Annál rosszabb befektetés nem létezik, mint szórakozásra, például utazásra venni föl hitelt, mert nem térül meg, és csak a teher marad – reagált kérdésünkre B. Nagy László országgyűlési képviselő, aki pénzügyi szakemberként lett törvényalkotó.



– A fogyasztási hitelek kereskedelmet serkentő eszközként működnek, de életveszélyes folyamatok beindítói lehetnek. A kérdésre, hogyan lehet ellensúlyozni a „kereskedelmet serkentő eszköz" hatását, B. Nagy azt említi, hogy a beszedhető kamatokat lehet korlátozni, de ezen túl nincs nagy mozgástér. A szabadságjogok sérelme nélkül nemigen lehet megakadályozni embereket abban, hogy eladósodjanak.



Tanítani lehet a pénzügyi tudatosságot, az iskolában és a családban is. Az mindig kérdés, hogy egy olyan generációnak, amelyik nem élte meg, hogyan lehet átadni a bajban született tapasztalatot.