Ezért népszerű a konvektorcsere-program: Ön tudja, mennyi támogatást kaphat rá?

Marcell már túl van a cserén, valószínűleg eléri a 30 százalékos megtakarítást. Fotó: Karnok Csaba

Május 22. óta fut a konvektorcsere-pályázat, a benyújtási időszak első hete alatt több mint a keretösszeg felére érkezett igény. Mintegy háromezer pályázatot nyújtottak be az Otthon Melege programon belül megnyílt lehetőségre, a teljes keretösszeg 2 milliárd forint. A fennmaradó összegre, változatlan feltételekkel, ügyfélkapus azonosítást követően, elektronikus úton nyújthatóak be a pályázatok augusztus végéig.A konvektorcserére irányuló támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költség 60 százaléka, akár 750 ezer forint is lehet. Egy konvektor maximum 160 ezer forintba kerülhet, az újonnan beszerzett készülék után 96 ezer forintot kaphat a pályázó. Az utófinanszírozás miatt jó, ha a teljes összeg rendelkezésre áll.A cserét a pénzodaítélést követően 6 hónapon belül meg kell kezdeni – a vissza nem térítendő támogatás kifizetését a munka befejezését követő 90 napon belül kell elektronikus úton kezdeményezni. Elszámolható költségek az új kéménybe kötendő gázkonvektorok kémény­építésével, átalakításával, korszerűsítésével kapcsolatos anyagok, a munka-, illetve szakértői költségek is.Újdonság, hogy az önkormányzati bérlakásban élők is pályázhatnak. Akik 2017-ben nyertek, most nem folyamodhatnak pénzért. A támogatásból kizárják azokat, akiknek 60 napot meghaladó adó- vagy köztartozása van, és nem nyújtható be támogatási igény olyan házra, ingatlanra, ami céges székhely vagy telephely. Az elektronikus pályázati rendszerrel kapcsolatos kérdésekben a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán kérhető segítség, ez a http://www.nfsi.hu címen érhető el.– A két évvel ezelőtti pályázaton vettem részt, 80 százalékos támogatás mellett, a realitás azért ennél kevesebb volt. Drágább olasz konvektort vettem, a kettőt 440 ezer forintért, 140 ezret így nem tudtam elszámoltatni – mondja Marcell. Nála pluszköltség volt, hogy a készüléket csak földelt vezetékre lehetett rákötni, ennek kiépítése 80 ezer forint volt, de ez nem csak a konvektorokat szolgálja ki. Ha jó villanyhálózatot és a legolcsóbb magyar típust választja, 200 ezer forinttal olcsóbban megúszta volna – 66-50 százalékos támogatási intenzitás mellett.5 évig hivatalból követik a pályázat sorsát, de Marcell magától is méri. Úgy számol, kijön a közel 30 százalékos megtakarítás. – A 40 négyzetméteres lakásban 30 ezret költöttem fűtésre és főzésre télen, ehhez kellett a készülék 93-94 százalékos hatékonysága – hangsúlyozza.