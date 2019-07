Felújítják, bővítik a sándorfalvi könyvtárt

Fotók: Török János

Sándorfalva. Bedobozolták a Petőfi Emlékkönyvtár könyveit, és nyárra bezárt az intézmény, azt ugyanis felújítják. Összesen közel 28 millió forintot költenek rá, hogy szeptembertől méltó körülmények között tudják fo­­gadni az olvasni vágyókat.– Megközelítőleg 6 millió fo­­rintos támogatást nyertünk ar­­ra, hogy a könyvtár energetikai és informatikai szolgáltatásait fejlesszük. Ehhez még majdnem 2 millió forintos önerőt rakott az önkormányzat – mondta el Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester. – Az egyik legkorszerűbb elektromos hűtő-fűtő rendszert szerelik be, amelynek során nem pusztán a kazánt cserélik le, hanem a radiátorokat is. Az új fűtő-hűtő rendszer télen a levegőből kinyert hővel fűti majd az épületet, nyáron pedig fordítva. A könyvtár emellett kap egy új, 71 négyzetméteres termet is, amelyet 100 százalékos állami támogatásból valósítanak meg.– Van, hogy könyvtári játszóházat, vagy internetes képzést tartanak, ám mivel ezek a foglalkozások a könyvek kö­­zötti szűk térben zajlanak, a foglalkozásokon részt vevők és az egyéb könyvtárba járók akadályozták egymást – magyarázta a bővítés szükségességét a polgármester. A pályázati pénzből jut még arra is, hogy a foglalkozásokhoz szükséges esz­­közöket beszerezzék.A felújítás részeként mindezeken túl kifestik a helyiségeket, és egy kis pihenőrészt is kialakítanak a könyvtárnál, annak érdekében, hogy Sándorfalván olvasni igazi élmény legyen.