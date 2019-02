Görög kutatásaiért díjazták a szegedi történelemtanárt: Balogh Ádám másodszor kapta meg az MTA elismerését

Balogh Ádám kisebbségi kérdésekkel kapcsolatos kutatásokat szeretne végezni a jövőben. Fotó: Kuklis István

A Magyar Tudományos Akadémia elismerését vehette át néhány napja Balogh Ádám, a szegedi Deák Ferenc Gimnázium tanára. Az MTA pedagógus kutatói pályadíját idén 9 magyarországi és 4 határon túli szakembernek ítélte oda. Balogh Ádám nem először vehette át a rangos díjat: 2012-ben egyszer már megkapta. Akkor is, és most is az újkori Görögországhoz kötődő kutatásait ismerték el.A mostanit a Fejezetek Görögország újkori történetéből című könyvéért ítélték oda, melyet 2013-ban írt.– Bár nem tankönyv, de az egyetemen és a görög nemzetiségi oktatásban is használják, és éppen most készül belőle hangoskönyv is – beszélt munkájáról a pedagógus, aki amellett, hogy a Deák-gimnázium magyar–történelem szakos tanára, oktat az egyetemen, a Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesületének tagja, nyaranta pedig idegenvezető a déli országban.– Nincs családi kötődésem ehhez a nemzethez, de szoros kapcsolatban vagyok velük. Az egyetem alatt kezdtem el ezzel a témával foglalkozni, azóta folyamatosan kutatom. Hálás terület, hiszen Görögország újkori történetéből nincsenek magyar munkák – beszélt munkájáról. A díjjal kapcsolatban kiemelte: az MTA a legrangosabb szakmai fórum, így ennek elismerése különösen értékes. – Visszajelzésnek és motivációnak is kiváló, hiszen azt mutatja, hogy amin dolgozok, az használható.Balogh Ádám úgy fogalmazott, az utóbbi időben már jóval kevesebb időt tud fordítani kutatásra, mint a korábbi években, ettől függetlenül vannak még tervei. – Kisebbségi kérdésekkel kapcsolatos kutatásokat szeretnék végezni, a következő időszakban ezzel tervezek foglalkozni a tanítás mellett.