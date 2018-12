Ingyen napszámosok dolgoznak most a termőföldeken - fotó

Csak T-fát kérnek a ragadozó madarak. Onnan jól belátják a terepet, és lecsapnak a rágcsálókra.

A Dél-Tiszántúlon négy-öt évenként tapasztalható pocokgradáció, vagyis a mezei pockok, hörcsögök számának robbanásszerű emelkedése. Az idei évben a korai nyár, az aszály, a meleg ősz kedvező volt a rágcsálók szaporodásához. A Körös–Maros Nemzeti Park területén idén egyszerre tapasztalható a mezei pockok és a hörcsögök számának emelkedése. Irtásuk kötelező. Ebben a munkában számíthatnak a gazdák a ragadozó madarak segítségére. Az egerészölyvek, a vörös vércsék ádáz ellenségeik a pockoknak. A gatyás ölyvek is kezdenek északról beáramlani, sok réti héja is itt maradt az enyhe időjárás miatt. A parlagi és réti sasok is rájárnak a pockokkal fertőzött szántóterületekre.A Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság azt javasolja a földtulajdonosoknak, használják ki az ingyenes segítséget. A ragadozó madarak egy része vártamadár, vagyis magasról vadászik, például a fák tetejéről. Ha az nincs, szívesen fogadják a T-fákat is. Az igazgatóság szerint ha egy fertőzött lucernaföldre 50–100 méterenként T-fákat helyeznek ki, akkor vegyszer használata nélkül is gondoskodhatnak a gazdák a rágcsálómentesítésről.