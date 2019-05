Játszósarok is segíti a gyógyulást - Fejlesztő játékokat kapott a gyermekklinika - Fotók

Fotó: Török János

Fejlesztő játékokkal, speciális asztalokkal és székekkel bővült az SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központjának rehabilitációs osztálya. A Rotary Club Szeged-Tisza és a Karitáció Alapítvány jótékonysági, gyógyítást segítő, adományozó programjának részeként adták át a 350 ezer forint értékű adományokat Bereczki Csabának, a Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika igazgatójának.– A foglalkoztató sarokba olyan terápiás asztalokat vásároltunk, amelyeknek magassága és munkalapja is állítható, így kerekesszékkel is melléjük lehet gurulni – magyarázta Gere Mónika, a Karitáció Alapítvány program koordinátora.Emellett három szekrényt is kapott az osztály, ahol a meglévő eszközeik mellett a most kapott képességfejlesztő játékokat tárolhatják. Ezekre nagy szükség van, hiszen az osztály újszülöttkortól 18 éves korig fogadja a gyermekeket.– Elsősorban valamilyen funkciózavar után kerülnek hozzánk a kis betegek, például idegrendszeri vagy belgyógyászati betegséget, traumás sérülést követően. Általában hosszabb időt vesz igénybe egy-egy ilyen rehabilitáció – magyarázta Zimmermann Alíz osztályvezető orvos. Ezért is fontos, hogy minél jobb körülmények között gyógyulhassanak a gyerekek. Az adományozók hoztak még könyveket is, valamint az itt dolgozók komfortérzetét növelve új öltözőszekrényeket is beszereltek.A gyermekklinika rehabilitációs osztálya játszósarkába kapott terápiás asztalokat, székeket. Az itt gyógyuló kis betegeknek fejlesztő eszközöket és könyveket is vásárolt a Karitáció Alapítvány és a Rotary Club.Fotó: Török János