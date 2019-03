Kertészkednek technikaórán a szőregi iskolások - Fotók

Technikaórán ezentúl rendszeresen kertészkednek majd a szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai, az intézmény oldalában ugyanis egy pályázatnak köszönhetően konyhakertet alakítanak ki. A munkát hétfőn a szülők és pedagógusok kezdték: 90 rózsatövet ültettek el, melyek élő kerítésként veszik majd körbe a veteményest. Tegnap pedig hatodikosok és nyolcadikosok ásták ki az ágyások helyét, ahova hamarosan a magok és palánták kerülnek.– Hat ágyás készül. Ültetünk zöldségeket – borsót, répát, hagymát, petrezselymet –, gabonákat, fűszernövényeket és gyógynövényeket is – mondta el Konkolyné Bárkányi Ibolya igazgatóhelyettes, az iskolakert-pályázat programfelelőse. – Igyekszünk bemutatni a tananyagban szereplő növényeket, hogy azokat testközelből láthassák a gyerekek. De a többi növény esetében is hasznos lesz, ha nem csak a boltok polcairól vagy a fagyasztóból ismerik majd azokat.Az iskola egy biokertésztől is kap majd segítséget, hogy kertjük ökotudatos is legyen, és ne kelljen sok vegyszert használniuk. A rózsa mellé ezért kerül majd például levendula és sarkantyúvirág, azok ugyanis gátolják a tetvesedést. És készül egy komposztáló is, így a növényi hulladék újrahasznosításának köszönhetően később saját készítésű talajjavítóval tudják szórni a kertet.Az élő kerítés és az ágyások tehát már készen vannak, a pályázaton nyert 200 ezer forint értékű magok és a kertműveléshez szükséges eszközök pedig a hónap végén érkeznek. – Az alsósok szakkörön, a felsősök a technikaórák egy részében gondozzák majd az iskolakertet. Nyáron is lesz majd ügyelet, az ebben feladatot vállalók dicséretet vagy ötöst kapnak majd – mondta el a programfelelős.Az iskolakert célja azon túl, hogy ne csak a tankönyvből ismerjék a gyerekek a növényeket, hogy megtanulják a környezetbarát növénytermesztés alapjait. Munkájuk eredményét pedig természetesen ők kapják majd meg: salátákat, kóstolókat készítenek majd nekik a terményekből.