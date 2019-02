Kézzel törölte a vezető a 4-es villamos szélvédőjét a szakadó esőben - fotó

A villamos vezetője a kecskési végállomáson is kézzel mozgatta az ablaktörlőt. Fotó: Török János

A furcsa esetet egy munkába igyekvő kollégánk vette észre, de neki még jól is jött a kisebb műszaki hiba. A Brüsszeli körúti megállóban szállt fel a Kecskés felé tartó 4-esre, és csak azért nem késte le, mert a jármű vezetője kiszállt, és kézzel hajtotta meg az ablaktörlő lapátot, hogy lesöpörje a szélvédőről az esővizet. Így volt még fél perce felszállni.Az eső közben folyamatosan esett, és a közjáték mindegyik megállóban megismétlődött. Amíg az utasok fel-, illetve leszálltak, a villamosvezető leszaladt, gyorsan átmozgatta párszor az ablaktörlő lapátot, és azután indult tovább. Tehát egyértelmű, hogy a villamos ablaktörlője elromlott.A járművet fotós kollégánk a kecskési végállomáson érte utol, ahol készített pár képet, sőt, még segített is vízmentesíteni a szélvédőt. A villamos egyébként a rossz alkatrésszel visszaindult Tarján felé.Természetesen megkerestük az SZKT-t is, hogy ez így rendben volt-e. A cég ügyvezetője nyugtatott meg bennünket. Majó-Petri Zoltán válaszában azt írta, hogy hasonló hibák bármikor előfordulhatnak, a kezelésüket pedig a járművezetőkre bízzák. Az érvényes Forgalmi Utasítás alapján spontán műszaki problémák esetén a járművezető megítélésére van bízva, hogy biztonságosan és a KRESZ előírásait betartva végig tud-e közlekedni a vonalon. A hibát minősítheti meghibásodásnak vagy üzemképtelenségnek is, ez a helyszíni és időjárási körülményeken is múlhat – írta Majó-Petri, aki hozzátette, hogy hétfő reggel a járművezető helyesen és életszerűen járt el. Megoldást talált arra, hogy az utasokat továbbvigye, eljusson a szerelvénnyel a végállomásra, ahol már intézkedtek a javításról.Ez egyébként információink szerint valamikor Tarján felé, útközben történhetett meg, hiszen – ahogy említettük – Kecskésről még rossz ablaktörlővel indult el a villamos.