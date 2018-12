Királyi palástból készített miseruha került a megyei értéktárba: 18-20 fokon tartják Mátyás király ajándékát

A királyi palástból készített miseruha, üveg alatt. Portól, fénytől, hidegtől, melegtől, párától is védik.

Fotó: Török János

„1465-ben országgyűlést tartott a templom kertjében, és a ferenceseknek adta palástját, melyből később miseruha lett. Ez a történet azonban nem igazolható, és valószínűleg a király a Dóm helyén állt Dömötör-templomnak adta palástját.A palást így valószínű, csak a török időkben került a ferencesekhez az elhagyott templomból" – érzékelteti legenda és valóság viszonyát tárgyilagosan a szegedi Alsóvárosi Ferences Látogatóközpont honlapja. Ugyanott olvasható, hogy a hagyomány szerint a templomot is Mátyás király alapította. E hagyomány nyomán nevezték el 1880-ban a Barátok terét Mátyás térnek, és ebből kiindulva készíttette el a templom déli falára a Mátyást ábrázoló bautzeni emlékmű másolatát Klebelsberg Kunó miniszter 1931-ben.A nevezetes miseruha most egy tétel lett Csongrád Megye Értéktárában, az öttömösi spárgával és a kendertermesztés és -feldolgozás hagyományával együtt. Ezt Magyar Anna, a megyei közgyűlés alelnöke, a megyei értéktár-bizottság elnöke jelentette be december 7-én a Kiszomboron tartott közgyűlésen. Magyar Anna lapunknak elmondta, azután döntöttek így, hogy a miseruha része lett a szegedi értéktárnak. Jelölték az országos értéktárba is.A 824 szem igazgyönggyel ékes, hernyóselyembrokátból készült miseruha ismert műtárgy Szegeden. 2012-ben, a ferences látogatóközpont kialakításakor helyezték el nyilvánosan. Restaurálni kellett, ez 620 órába telt.– Közben kiderült róla, hogy a palást már akkor sem volt új ruhadarab: az anyaga 14. századi velencei műhelymunka – mondta most lapunknak Katkóné Bagi Éva textilrestaurátor. Ő is kapott egy dokumentumot arról, hogy az általa helyreállított miseruha bekerült az értéktárba, nagyon örült neki. – Ennél régebbi anyagon nem dolgoztam még, csodálatosan szép munka. A selyemszövetnek az a tulajdonsága, hogy vetülékfonalai kitöredeznek, a láncfonalak szabadon lebegnek. Ezeket csipkecérnával vissza kell öltögetni, rá kell dolgozni egy alátámasztó anyagra. Utána kiegészíteni a hímzést, visszatenni az igazgyöngyöket – érzékeltette a munka aprólékosságát. A miseruhát nem véletlenül tárolják zárt vitrinben. Védeni kell a portól, a párától és a fénytől is. – Ez az anyag 45–50 százalékos páratartalom és állandó 18–20 fokos hőmérséklet mellett érzi jól magát.