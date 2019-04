Kubatov: Szabó Bálint az maradt, ami 20 éve is volt

Szabó Bálint sohasem szakadt el a gyökereitől, az elmúlt 20 évben nem változott semmit. Támogatta Gyurcsány Ferenc programját 2006-ban. Szabó Bálint először MSZP-sként, majd utána DK-sként, most pedig függetlenként próbálja átverni az embereket. 15 évvel ezelőtt ezt Szombathelyen tette, az ország másik felében, most, talán Botka hívására Szegeden játssza el a bajkeverő szerepét. Szabó Bálint egy baloldali bajkeverő volt, és az is maradt - reagált a lapunknak adott interjújában azt őt, és a szegedi Fideszt többször kritizáló Szabó Bálint szavaira Kubatov Gábor, aki a Professzorok Batthyány Köre tagjainak szegedi találkozóján vendégeskedett szerda este