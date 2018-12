Lakatosbrigádot és gátőrt is keresnek - érdekes álláshirdetések Csongrád megyéből

Mit csinál egy gátőr?

"A gátőri állás régebben azért volt vonzó, mert lehetett gazdálkodni. A gátőrök zöme ma is foglalkozik jószágokkal, földdel."

Cukrász, anyagbeszerző, raktáros, forgácsoló, gépbeállító lakatos, illetve tehergépjármű-, elektromos és autószerelő, továbbá ajtó- és ablak-összeszerelő. A tegnapi újságban ennyiféle állásra kerestek embert. Remélhetőleg találnak is.Szeptemberben 83 ezer betöltetlen álláshelyről szóltak a hírek, és már az is történelmi csúcsnak számított. Most 87 ezer 655 betöltetlen hely van, ez a tavalyi évhez képest 18 százalékos növekedést jelent. Ez a helyzet elvileg azzal jár, hogy a bérek emelkednek. Ez jellemző például a vendéglátóiparra, ahol viszont a béremelés miatt egy év alatt 6 százalékkal drágultak az árak.A munkaerőhiányról jellemző képet ad az az óriásplakát, amelyet a 47-es főút mellett, Algyő és Szeged között, az M43-as autópálya kereszteződésénél lehet látni. A nagy hirdetőtáblán komplett szerkezetlakatos-brigádot keresnek, több mint egy hete. A hirdetőtől tudjuk, hogy már volt érdeklődő, és az óriásplakát jó ötletnek bizonyult, mert más állásra is sikerült így találni jelentkezőket.A fantáziát leginkább megmozgató Csongrád megyei álláshirdetést azonban nem egy vállalat adta föl, hanem az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság: december 10-én gátőri munkakör betöltésére hirdetett pályázatot.Ez határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, január 10-éig lehet pályázni, a hónap végén elbírálják a jelentkezéseket, és azonnal be is lehet tölteni az állást. Szentes, Magyartés-tanya 2. az épp felújítás alatt álló gátőrház címe. Középfokú képesítésre, B kategóriás jogosítványra van szüksége a jelentkezőnek. Előny, ha ismeri a környéket, tapasztalta már, milyen árvíz idején védekezni, és van vezetői tapasztalata.A hozzá tartozó „gátőrjárás" területén az állami védművek felügyelete, őrzése, üzemeltetése, karbantartása az ő reszortja. A társulati, önkormányzati tulajdonban lévő csatornákat, vízfolyásokat, azok szivattyúit, zsilipjeit is figyeli, és szól a szakaszmérnökségnek, ha valami szokatlant tapasztal.Ellenőrzi a mellé rendelt közfoglalkoztatottak munkáját. Azonnal szól, ha illegális szemetelést, halpusztulást, vízszennyeződést lát. Emellett természetesen „vízrajzi adatszolgáltatást is végez", naponta többször is megnézi és jelenti a vízállást.Amikor védekezni kell, kapcsolatba lép a segédőrökkel, az önkormányzatokkal, ha kell, vészőröket toboroz, megszervezi a munkájukat, és minden ilyenkor szükséges teendőt, amit az adott helyen el kell végezni – tudtuk meg Kozák Pétertől, az Ativizig igazgatójától.