Levizsgáztak a Csillag börtön kertésztanulói

Kertészként odakint is könnyebb lehet. Fotó: Szegedi Fegyház és Börtön

A frissen szerzett bizonyítvánnyal könnyebben találhat majd munkát a szabad életben az a kilenc kertésztanuló, aki a Szegedi Fegyház és Börtönben szerzett OKJ-s kertészszakmát március elején – mondta a Délmagyarországnak a Csillag börtön szóvivője. Bozó Bea azt is elmondta, hogy szóban, írásban és gyakorlatban is vizsgáztak az elítéltek. Az egyik gyakorlati vizsgafeladat a palántaültetés volt, ezt teljesítették a legjobban. Két éven keresztül tanulták a kertészkedést, de a vállalkozás működéséről, a kereskedelem kialakításáról és a munkavállalás jogi ismereteiről is felkészítették őket a Szegedi Szakképzési Centrum tanárai. A mostani vizsga mindenkinek sikerült, így már kertész OKJ-s bizonyítvánnyal a zsebükben szabadulhatnak az elítéltek.A frissen vizsgázókon kívül idén 120-nál is több fogvatartott tanul asztalosnak, villanyszerelőnek, férfiruhaszabónak, kertésznek, festőnek vagy kőművesnek a Szegedi Fegyház és Börtönben. A tervek szerint az év második felében egy 9 hónapos szobafestő-tanfolyam mellett elindítják a kárpitos-, a pék- és a szakácsképzést is.Bozó Bea szerint a hamarosan induló festőtanfolyam hallgatói a Csillag börtönt fogják kifesteni majd. Az elmúlt évtizedekben több száz elítélt szabadult OKJ-s oklevéllel a szegedi börtönből – tette hozzá a szóvivő.A szegedi Csillag börtönben is fontos az oktatás, ugyanis az a társadalomba visszailleszkedés egyik legfontosabb eszköze. De természetesen nemcsak a Csillagban, hanem szinte az összes büntetés-végrehajtási intézetben folyik általános iskolai és középiskolai oktatás vagy szakmaképzés, aminek köszönhetően évente átlagosan mintegy 2500-an szereznek valamilyen iskolai végzettséget, szakképzettséget a rácsok mögött. A legkeresettebb szakma a szobafestő-mázoló, a tapétázó, a konyhai kisegítő, a targoncavezető, a bútorasztalos, a kőműves és a burkoló.