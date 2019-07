Maguk a résztvevők mondták el, miért jó ebbe a táborba járni, és sporttal indítani a napot

Új barátságok szövődnek

Hogyan kell szaltózni?

Kitartást tanulnak

Mi a Fit-Kid és a torna?



A fit-kid a sportos megjelenés, a tánc, az akrobatika és a gimnasztika ötvözete. A sportág évről évre egyre népszerűbb a fiatalok, javarészt lányok körében. A ruganyosságot, show-szerűséget, a ruhát, a zenét és a koreográfiát is pontozzák a versenyeken, csakúgy, mint a technikát és tartalmi követelményeket. A torna különböző jellegű és különböző szereken bemutatott gyakorlatokból álló, összetett sportág, amelyet férfiak és nők egyaránt űznek, részben eltérő szereken. A szertornán kívül a szervezett tornasportok közé tartozik még a ritmikus gimnasztika (régen: művészi torna), a trambulin (gumiasztal), az akrobatikus torna (korábban sportakrobatika) és az aerobik.

– Jól ki lehet kapcsolódni, fel lehet szabadulni a táncban. A tornában pedig meg lehet találni az örömöt, az élményt és az izgalmat – osztja meg velünk tapasztalatait a 10 éves Angi. A minap a Kacagó delfinek torna- és fitneszsporttáborba látogattunk el, amely 5–15 éves gyerekeknek szól. Táncot, speciális szertornát és akrobatikus elemeket is tanulnak a gyerekek, és persze rengeteg energiájukat levezethetik a sporttáborban.Szuper hangulat, pezsdítő diszkózene – 42 gyerek együtt táncol. Szaltókban sincs hiány: a lányok laza könnyedséggel dobják magukat és egymást a levegőbe. Reggel fél kilenckor erre léptünk be a szegedi Szent-Györgyi Albert Agórában állomásozó táborba. Nincs is jobb, mint vidáman, energikusan ébredni!– Sok barátom van itt. Emma is az. Vele jártam bölcsibe és oviba is, és most ide, a táborba. Én ebbe az egy táborba jövök nyáron, mert nagyon szeretem, és Kriszta (Badar Kovács Krisztina, a táborvezető edző – a szerk.) is nagyon kedves – avat be a 8 esztendős Lilla. A rögtönzött beszámolóhoz kapcsolódik több lány is, körém kucorodnak, és sorban elkezdik mesélni, ki hogyan került ide.– Az anyukám is tartja a tábort. Én most szertornázom, előtte 3 évig fit-kideztem – Európa-bajnok is voltam – mondja a 11 éves Jázmin. A 10 éves barátnője Barbi is fid-kidezik. Egyéniben, országos versenyen első, nemzetköziben 2. lett, csapatban is szép eredményeket ért el Európa-bajnokságon, és most már első osztályban versenyez. Ösztönzésükre a körém gyűlt többi lány is elkezdte felsorolni szép versenyeredményeit. Úgy láttam, nagyon motiváltak és nyitottak. Hiszen a sport egyik legfontosabb hozadéka pont ez.Luca, aki szintén fantasztikus eredményeket ért el hazai és nemzetközi versenyeken, a szaltókkal kapcsolatban beavat: – Ha egyszer rájössz a technikájára, utána menni fog. Az sem mindegy, hogy közben összehúzod magad, vagy sem. Most jött először ebbe a táborba, de elárulta: minden barátnőjének mondani fogja, hogy jöjjön, mert nagyon jól érzi magát. Július 1. és 5. között még egy turnust indítanak a szervezők.– Számos újfajta mozgásforma, élmény és kaland várja a gyerekeket. A szertorna és fitnesz közvetíti a mozgás örömét. Megtanulnak csapatban gyakorolni, barátságok szövődnek. Amikor felismerik, hogy meg tudnak csinálni különböző feladatokat, és közben felhőtlenül jól érzik magukat, fejlődik az önbizalmuk. Kitartást tanulnak – mutat rá Badar Kovács Krisztina táborvezető.A világbajnoki 9. helyezett, válogatott szertornász bármilyen szinten lévő gyermeket arra biztat, hogy próbálja ki ezt a sportot. Azt is ösztönzi, aki még soha nem művelt hasonlót. A fiúgyerekek elé sem gördítenek akadályt, de tény, a táborban most csak lányok voltak. Valószínűleg ebben a korban a tánc, az akrobatika inkább még őket érdekli.Krisztina elmondta: reméli, hogy sikerül közvetíteniük a mozgás szeretetét, így az megmarad a gyerekeknek egész évre, sőt, ez a felfogás elkíséri őket egy életen át. Hiszen a szép, tudatos testtartáson túl a tánc, a torna, a zene rengeteg élményt, kitartást ad.