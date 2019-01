Már hozzáfogtak a munkához: nyárra megszépül az egykori Árboc utcai alkotóház

– Amint kicsit kitavaszodik, látványosabb szakaszába lép a felújítás. Az építési tervek megvannak, a kivitelezőkkel megállapodtunk, az engedélyek zömét is beszereztük, és a munkához szükséges forrás is rendelkezésre áll – mondta el érdeklődésünkre Utassy István, az egykori Árboc utcai alkotóház tulajdonosa, az Euroll Szeged Kft. ügyvezető igazgatója.Aki az elmúlt hónapokban megfordult a Bertalan híd szegedi lábánál álló, helyi védettségű, de évek óta üresen álló, lepusztult, több helyen repedező épület környékén, láthatta, hogy hozzákezdtek bizonyos bontási munkákhoz, a tetőcserepeket is leszedték. Az újak az épület mellett állnak raklapokon.Azokon a részeken van szükség a visszabontásra, amelyek a betonalap hiánya miatt életveszélyesen megsüllyedtek. A felújítás után az épület sokkal stabilabb és szebb lesz. Mivel a nyílászárókat a régiek mintájára gyártott újakra cserélik, helyreállítják a külső homlokzatot, és a tetőt is felújítják, a jobb sorsra érdemes épület nem lesz többé a város egyik szégyenfoltja – mondta el a tulajdonos cég vezetője.Jelenleg nincs víz az épületben, és az áramellátás is csak ideiglenes. Az épülethez vezető közműveket újra ki kell építeni, az új előírásoknak megfelelően. Ezeknek a munkáknak az elvégzése elsősorban a közműszolgáltatókon múlik, a szegedi cég kivitelezői addig a házon belüli munkákat tudják elvégezni.Utassy István azt mondta, terveik szerint júniusra elkészül az épületfelújítás, de hogy addigra az új közművek is elkészülnek-e, az más kérdés. Vannak már terveik az épület hasznosítására, de azok egyelőre nem nyilvánosak.Mint korábban megírtuk, a Bertalan híd lábánál álló alkotóházat 2003-ban zárták be.A 611 négyzetméteres épület 1235 négyzetméteres telken áll. Az ingatlant előbb 80 millióért, később 75, majd 70 millió forintért árulta a város. Végül 2008-ban 50 millió forintért vette meg a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ), amelynek fölszámolásakor, 2015 nyarán szerezte meg árverésen a jelenlegi tulajdonos.