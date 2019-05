Maradt még ólombekötés - A Szegedi Vízmű szerint csak néhány helyen lehet probléma

Baranyi György szerint a vízóraaknában is látható, hogy ólomból készült a bekötés. Fotó: Karnok Csaba

– Úgy öt éve tényleg volt egy program, hogy lecserélik az ólombekötéseket. A Délmagyarország még a listát is lehozta, hogy melyik utca mikor kerül sorra. Ki is jöttek a vízművektől, a ház előtti részt föl is bontották, látták, hogy ólomcső vezet a házba, de azóta se cserélték ki – mondta el a fodorkerti Iglói utcában lakó Baranyi György, miközben a vízaknában megmutatta az ólomból készült bekötést. Szerinte két lakás még biztosan a régi bekötésen át kapja az ivóvizet, de talán többen is az utcában.Az elmúlt két hétben többször foglalkoztunk a problémával , hogy az 1970 előtt épült lakóingatlanokban magasabb lehet az ivóvíz ólomtartalma a megengedettnél, ami egészségkárosodást okozhat. Ennek legfőbb oka az, hogy a házak belső ivóvízhálózatában maradhattak olyan szakaszok, amelyek még ólomból készültek. A vízszolgáltatóknak ugyanis az egész országban ki kellett cserélniük a saját hálózatukhoz tartozó ólomvezetékeket és -bekötéseket, miután 2013 decemberétől szigorodott az ólomtartalomra vonatkozó előírás. A Szegedi Vízmű Zrt. korábban közölte, 2013-ban és 2014-ben kicseréltek közel 400 ólomból készült vízbekötést, az általuk szolgáltatott ivóvíz ólomtartalma saját hálózatukban mindenütt határérték alatti.Baranyi György azt mondta, éppen a felmérés előtt aszfaltozták le az utcát – talán ez lehetett az oka, hogy nem bontották föl újra, elvégezni a cserét. Ő és szomszédjai legalábbis nem tapasztaltak semmiféle útfölbontást azóta sem. A fővezeték ugyanis az utca túloldalán fut, a házhoz pedig egy nagyjából 8 méteres cső vezet. Az 1928-ban épült házat egyébként 2000-ben átépítették, akkor lecserélték a belső ivóvízhálózatot is műanyagra.– 2013–14-ben több tízezer felhasználási helyet ellenőrzött a Szegedi Vízmű Zrt., azokon a helyeken, ahol feltételezhető volt az ólom használata. A vízvezeték kora alapján határoztuk meg elsősorban az érintett bekötések helyét. Ilyen nagyságrend mellett néhány helyen maradhatott egy-egy bekötésben ólomcsődarab, de ez a mennyiség nem számottevő – reagált olvasónk panaszára a szolgáltató. Azt kérik, ha egy fogyasztó úgy véli, hogy nála nem került sor annak idején a bekötővezeték cseréjére, pedig az ólomból készült, akkor hívja a hibabejelentő számaik (62/420-155, 06-80/828-882, 62/558-855) valamelyikét, a vízmű szakemberei pedig ütemezetten el fogják végezni a cseréket, ha a vizsgálat során beigazolódik, hogy valóban ólombekötésről van szó.