Megkegyelmez nekünk Medárd? Úgy tűnik, napsütést, és nem 40 nap esőt kapunk!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint a március meglehetősen meleg volt, a havi átlaghőmérséklet 8,5 Celsius volt, ami több mint 3 fokkal haladta meg a sokéves átlagot, és ezzel az ötödik legmelegebb március lett 1901 óta. Az áprilisi középhőmérséklet mintegy 1,3 Celsius-fokkal múlta felül a normálértéket, a május azonban már jóval hűvösebb volt, a felmérések szerint 2,5 fokkal maradt el az országos átlag az 1981-2010-es sokévi átlagtól, ezt a csapadékos időjárás eredményezte. Az évszak elején az 1981-2010-es átlag alig 27 százalékát mérték, április elejére pedig már aszály sújtotta főként az ország déli részét. A gazdák akkor azért aggódtak, hogy nem győzik majd a locsolást, nem lesz jó a termés, májusban viszont már a rengeteg csapadék miatt panaszkodtak. Országos átlagban mintegy 129 milliméter hullott, ami a sokéves átlag több, mint duplája.A mai Medárd nap miatt szintén van aggódni valója mindenkinek, hiszen a régi mondás szerint ha ezen a napon esik, akkor negyven napig tart majd. Megkérdeztük Tóth Tamás meteorológust mire számítsunk, hogyan látja az elmúlt heteket. – Az eddig beérkezett adatok alapján májusban nem tudunk olyan helyet a megyében, ahol ne esett volna legalább 100 milliméter csapadék, többnyire 115-150 milliméter közötti mennyiséget mértek, de a lokális felhőszakadás intenzitású esőzések következtében helyenként még ennél is több eshetett. Az átlagos májusi összegek nagyjából 2,5-3-szorosa esett a megyében, ami bőven túlkompenzálta a korábbi időszak csapadékínségét, ráadásul a június is igen csapadékosan indult. A pünkösdi hosszú hétvége azonban pozitív fordulatot hoz a nyarat kedvelők részére: a légkör kiszárad, a korábbi heves zivatarok elmaradnak, a hőmérséklet pedig 30 fok körül alakul, azaz igazi strandidőre számíthatunk a következő napokban. Hűsítő zápornak, zivatarnak is minimális lesz az esélye – tájékoztatott. Medárdus napja ha tiszta, nem jő a rossz idő vissza – tartja a mondás. Úgy tűnik, ez beigazolódik, ugyanis a most ismert évszakos előrejelzések szerint országos átlagban a nyári hónapok melegebbek lesznek az 1981-2010-es átlagnál.