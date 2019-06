Megyeszerte kritikus a szúnyoghelyzet

az egész megyében érezhető a szúnyoginvázió. Szentesen, Csongrádon, Makón és Hódmezővásárhelyen is lesz külön irtás.Szentes saját pénzügyi keretei terhére szerdán hajnalban irtotta a szúnyogokat. Ugyanitt a Katasztrófavédelem pénteken végzi a földi és légi szúnyoggyérítést.A csongrádi önkormányzat is saját költségén rendelte meg a múlt héten kedd hajnalra at, amelyhez hasonlót péntek hajnalban, napfelkelte után is végeztek Csongrádon és környékén. Eheti esti szúnyoggyérítésre további szabad időpontok a repülőgépes cégeknél nem állnak rendelkezésre. Bedő Tamás polgármester héten jövő heti esti időpontról tárgyal, de egyelőre konkrét időpontot még egyik cég sem tudott számára adni.Az önkormányzat Hódmezővásárhelyen is megrendelte az újabb gyérítést, amelynek időpontjával kapcsolatban a szakemberek tanácsára támaszkodnak majd a polgármesteri hivatal munkatársai. Megtudtuk: jelen állás szerint a szúnyogirtás nem ezen a héten lesz, valószínűleg a következő hétre várható.Csütörtökönlesz Makón – tájékoztatta lapunkat az önkormányzat. A légi kémiai védekezést a napnyugtát megelőző másfél órában hajtják végre. Rossz idő esetén a tartaléknapok a következő péntek, illetve szombat.