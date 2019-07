Mezőgazdasági gépek tárlatával bővült az ópusztaszeri emlékpark - galéria

Egyre szélesebb palettával várja látogatóit az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, ezúttal a 20. századi mezőgazdasági munkával foglalkozó Dél-Alföldre emlékeztető gépekből nyitottak állandó tárlatot szombaton.Az ünnepségen Kertész Péter igazgató kiemelte, tavaly tavasszal indítottak útjára közösen a Zentai Történelmi Levéltárral egy projektet a Dél-Alföld ipar- és agrártörténeti értékeinek felkutatása és bemutatása érdekében, ennek a közös munkának az egyik gyümölcse a mostani kiállítás.Beszámolójából kiderült, a program részeként restaurálták a parkban korábban is látható mezőgazdasági gépeket, valamint a skanzenben uradalmi gépszíneket idéző, új kiállítóhely is épült. Továbbá új gépekkel bővítették az állományt. Így látható például a Johnston-féle szénagyűjtő gereblye, Fordson F20 HP traktor és gőzlokomobil is. Farkas Sándor , az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára rámutatott, a talajművelő szerkezetek, vetőgépek, szecskavágók, magtisztítók, traktorok és a nyár képét egyértelműen jellemző cséplőgépek nemcsak agrár-, hanem kultúrtörténeti emlékek, hiszen emlékeztetnek arra, hogy őseink kemény munkával termelték meg az élelmiszert.Az eseményen a Maros-parti Veterán Autós-, Motoros Közhasznú Sportegyesület is jelen volt járműveivel, látványos felvonulást tartottak szombaton.