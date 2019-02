Ne dobáld a biciklidet! Frappáns táblákkal próbálják a bicikliseknek megtanítani a helyes közlekedést

Humoros táblák hívják fel a figyelmet a szabályos közlekedésre. Fotó: Török János

Nem egy ember próbálkozik kocsijában ülve gyorstalpaló KRESZ-tanfolyamra rávenni a kerékpárosokat – nemes egyszerűséggel azzal, hogy amikor azok átkerekeznének a zebrán, még véletlenül sem engedik el őket, majd dudálva jelzik: le kéne szállni. Tapasztalatok szerint erre a leggyakoribb válasz a középső ujj magasba lendítése, kicsit visszafogottabb verzióban pedig a nagy lendülettel való továbbhajtás, mintha mi sem történt volna.A Kétfarkú Kutya Párt korábban már kihelyezett jó néhány táblát a városban, amelyeken szájbarágósan elmagyarázzák: biciklivel tolva szabályos, hajtva tilos áthaladni a gyalogátkelőn, ám úgy tűnik, újabb feliratoknak is szükségét érezték – valószínűleg szintén ők. Ezúttal a humort hívták segítségül, és kiegészítő feliratokon arról tájékoztatnak, hogy dobva nem ér, teleporttal nem látszik, kézzel hajtva pedig nehéz. Tehát továbbra is tolni a legpraktikusabb a kétkerekű járműveket, és egyben az egyetlen szabályos mód a kijelölt gyalogosátkelőn való áthaladásra.Mi csak javasolni tudjuk a táblák tanulmányozását – már csak azért is, mert ahhoz is le kell szállni a bicajról.