Nemesi Pállal tárgyal a szegedi Fidesz

Egy ideje már tárgyalunk Nemesi Pál független polgármester-jelölttel az esetleges támogatásról – jelentette be a szegedi Fidesz elnöke sajtótájékoztatón pénteken. Bartók Csaba elmondta, hogy Nemesi Pál kemény tárgyalópartner, akinek határozott elképzelése van Szeged jövőjéről, a gazdasági kérdésekről.

Nemesi Pál egy nagyon jól felkészült szakember, és elkötelezett Szeged felé – fogalmazott a kormánypárti politikus.



Bartók Csaba azt is elmondta, hogy az elképzeléseik nagy részben fedik egymást, de hozzátette, hogy vannak olyan pontok, amikben nem értenek egyet. Ezeket nem részletezte Bartók Csaba.



A szegedi Fidesz három dologból semmiképpen nem fogy engedni – közölte Bartók Csaba.



A biztonsági határkerítés kérdésében hajthatatlanok vagyunk, ebben pedig az új polgármesternek is partnernek kell lennie, hiszen emlékezetes, hogy Botka László korábban azt mondta, hogy lebontaná a kerítést – mondta Bartók Csaba. A Fidesz szegedi elnöke ide sorolta a gyerekek és a nyugdíjasok támogatását. Emlékeztetett, hogy az utolsó közgyűlésen benyújtottak egy módosító indítványt, amelyben azt javasolták, hogy a korábban bejelentett 10 ezer forint helyett 13 ezer 500 forinttal segítsék az iskolásokat és az időseket. Az új polgármestertől ezt is elvárják.



A szegedi Fidesz harmadik ilyen pontja egy új híd megépítése. Bartók Csaba szerint ezt mondern jóérzésű szegedi polgár szeretné.



A leendő polgármesternek ezt ugyancsak a vállán kell vinnie – mondta a politikus.