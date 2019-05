Nemzetközi irodalmi díjat kap Darvasi László

Az irodalmi díjat a 2016-ban alapított Aleksandar Tisma Alapítvány ítéli oda kétévente egy olyan írónak, akinek életműve vagy egy kötete megjelent bármely világnyelven, és azt angolra, németre vagy franciára is lefordították. Darvasi László a kötet német fordításáért, a Wintermorgenért kapta az elismerést. A Peter Handke, Ilma Rakusa, Mathias Enard, Vladislava Gordic Petkovic és Konrád György összetételű zsűri indoklása szerint Darvasi László nyelvének mágiája képes a legszörnyűbb dolgokat is felemelni, és ez a novelláskötetét egyedi olvasói élménnyé teszi.



„A szerző 35 novellán keresztül foglalkozik a rendezetlen családi viszonyokkal, a szociális nincstelenséggel és elhagyatottsággal, az idegengyűlölettel, a bűnözéssel és balesetekkel, de titokzatos történésekkel is, amelyek a mindennapi életet kibillentik megszokott kerékvágásából. Darvasi alakjait valamiféle nosztalgikus vigasztalanság jellemzi, amely abszurditása időnként Kafkát idézi. A szerző bravúrosan fejezi ki a karakterek érzelmeit, és mutatja be tetteiket, szuggesztív erejével pedig olyan rémálomszerű világokat teremt, amelyek egyszerre ijesztenek meg és nyűgöznek le" – olvasható az indoklásban. Az emlékplakettből és 10 ezer eurós pénzjutalomból álló díjat június 24-én adják át Újvidéken. Darvasi László novelláskötetének szerb fordítását hamarosan a szerbiai Akadémiai Könyvkiadó adja ki, az az intézmény, amely Aleksandar Tisma teljes életművét is kezeli.