Ólom a vízben: 2 iskolában már elindult a műszaki okok feltárása, a tankerület fizeti a csőcserét

A Rókusi Általános Iskolában két hete kezdtek ballonos vizet inni a gyerekek. Fotó: Karnok Csaba

Két hete tiltották meg a csapvíz fogyasztását két szegedi belvárosi iskolában, miután kiderült, hogy a víz ólomtartalma magasabb a megengedettnél. A Rókusi és a Zrínyi Ilona Általános Iskolában azóta is ballonos vizet isznak a diákok és a tanárok.Megírtuk, az 1930-as években épült két iskola belső ivóvízhálózatában lehetnek olyan szakaszok, amelyek még ólomból készültek – a feltételezés szerint innen oldódhat az egészségkárosító nehézfém a vízbe. A Szegedi Vízmű Zrt. korábbi tájékoztatása szerint az 1970 után épült ingatlanokba már nem építettek be ólomcsöveket. Régi épületből – köztük tanintézményekből – azonban bőven akad a szegedi belvárosban. Ezeknél – hacsak a tulajdonos vagy a bérlő nem újította föl a teljes belső hálózatot – megvan az esélye, hogy ólomcsöveken érkezik a víz a fogyasztókhoz. A KSH 2011-es adataiból úgy számoltuk, Szegeden több mint 26 ezer 1970 előtt épült lakóingatlan lehet érintett a problémában. Arról ugyanis nincs felmérés, hány helyen végezték el a cserét.Megkérdeztük a Szegedi Tankerületi Központot, iskolafenntartóként van-e becslésük arról, hány szegedi tanintézményt érinthet a probléma, és azt hogyan és mikorra oldják meg. Arról is érdeklődtünk, ha cserélni kell az ivóvízvezetékeket, annak költségét az épülettulajdonos önkormányzatnak vagy a fenntartó tankerületi központnak kell-e állnia.Plesovszkiné Ujfaluczki Judit tankerületi igazgató közölte, az illetékes hatóságnál kezdeményezték a fenntartásukban lévő összes intézmény hatósági ivóvízvizsgálatát, a két biztosan érintett iskolában pedig megkezdték a szennyezés műszaki okainak feltárását. Hozzátette, a szükséges ivóvízvezetékek cseréjét a Szegedi Tankerületi Központ mint vagyonkezelő, elvégzi. A szegedi polgármesteri hivatal kérdésünkre közölte, nekik sincs információjuk róla, hány szegedi tanintézményt érinthet a probléma.