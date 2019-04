Ólomveszély: tilos a csapvízből inni két szegedi iskolában - vizsgálat folyik az ügyben

A Rókusi Általános Iskola (fotó: Kovács Ferenc)/ SzegedMa

A megengedett határérték többszörösét akkreditált laboratóriumban is kimutatták. Az egyik intézményben már meg is rendelték a palackos ásványvizeket. A problémát vélhetően az elöregedett vezetékhálózat okozhatja. - írja a SzegedMA.hu Reagált az ügyben a SzegedMának a Szegedi Tankerületi Központ is. Közleményüket változtatás nélkül közölték, íme:

“A Szegedi Tankerületi Központ kérte a víz hatósági mintavételezését, valamint annak bevizsgálását a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztálytól. A vizsgálat eredményéről a tegnapi napon az a tájékoztatás érkezett, hogy két intézményben az ivóvíz fogyasztásra nem alkalmas. Azonnali intézkedés során a tankerületi központ az érintett intézményekben megfelelő mennyiségű biztonságos ivóvizet helyezett ki, amely szükség szerinti ideig elérhető lesz, továbbá kérte az illetékes hatóságtól, hogy a település többi iskolájában is vizsgálják meg a vízminőséget. A szennyezés műszaki okainak megállapítása folyamatban van, ezt követően lehet megoldási ütemtervet készíteni."

