Orvosi rendelő lesz az egykori óvodából - Új orvosi rendelőintézet nyílik jövő tavasszal Szegeden

Balta, pizza, illóolaj - legyen helyben minden? Mást várnak el a kistelepülési ellátástól az ottaniak és a városiak

Bankautomata, benzinkút, cukrászda, hentes nélkül is van élet Csongrád megye kisebb településein, mert ami nincs, az nem biztos, hogy hiányzik is. De mit szól ehhez, aki most költözött oda a városból, vagy épp oda vetődött, és venne valamit?