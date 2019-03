Öttömös várja a beköltözőket, Ruzsán a fiatalok helyben tartása a cél: 4-5 millióért komfortos falusi házat vehetünk

Dobó István öttömösi polgármester egy, a központban álló eladó ingatlant mutatott meg. A nagy ház és kert ideális lehet egy háromgyermekes családnak. Fotó: Frank Yvette

Sánta Gizella ruzsai polgármester ajánlja a települést Szűcs Katalinnak, aki épp eladó házat keres.

Fotó: Frank Yvette

Nyártól már nemcsak új otthon építésére, hanem használt lakások és házak vásárlására, felújítására, bővítésére is fel lehet majd használni a falusi családi otthonteremtési támogatást, a falusi csokot. Szétnéztünk a megye nyugati részén, melyek lehetnek azok a települések, amelyek nyertesei lesznek az intézkedésnek. A portfolio.hu megjelentetett egy térképet, azokkal a településekkel, amelyek megfelelnek a falusi csok által támasztott kritériumoknak. Ebből kiderül, a főváros és a nagyobb megyeszékhelyektől messzebb lévő települések férnek bele a támogatható körbe. Ez azokat az 5 ezer fő alatti településeket érinti, ahol a lakosságszám 2003-hoz képest nagyobb mértékben csökkent, mint az országos átlag.A Mórahalmi és a Kisteleki járásban a mostani adatok szerint Pusztaszeren, Pusztamérgesen, Ruzsán és Öttömösön vehetik majd igénybe a falusi csokot. Az utóbbi két településen megnéztük a házárakat, kiderült, ha egy család három gyermek esetén igényli meg a támogatást, a vissza nem térítendő 10 millió forintból meg tud venni egy házat, hitel felvétele nélkül. Öttömösön már a kétgyermekesek is boldogulhatnak a csokból, tanyát – a faluhoz közel – már lehet kapni, 2,6 millióért.– Komfortosabbat, amelybe akár már be is lehet költözni, 4-5 millió forintért árulnak. Jelenleg 6-7 eladó ház van a faluban – magyarázta az alig 700 fős település polgármestere, Dobó István. Meg is mutatta a Fő utcán, a központban álló 100 négyzetméteres házat, nagy kerttel, két épületrésszel. Öttömös első embere elmondta, tervezik a lakásvásárlási rendeletük módosítását, melyben egymillió forinttal támogatnák a házvásárlást. – A gyermekek születése után 28 ezer 500 forintos kelengyepénzt adunk, és tervezzük nyár végén a beiskolázási támogatás bevezetését – részletezte családtámogatási rendszerüket a polgármester.Ruzsán kezd megállni a településlétszám drasztikus csökkenése, a falusi csokot itt is igénybe vehetik majd a családok. A jó adottságú településen sok olyan szolgáltatás várja az itt élőket, amelyek javítják az életminőséget: a bölcsőde, óvoda, iskola mellett mentő- és tűzoltóállomás, orvosi ügyelet és szakrendelések is vannak. Sánta Gizella polgármester azt mondta, fő céljuk a fiatalok itt tartása, amire meg is van az esély. 7-8 millió forintért lehet itt házat vásárolni, amely viszonylag jó állapotú.Megtudtuk, az ifjú párok keresik az eladó házakat Ruzsán, figyelik, mikor üresedik meg egy-egy. Szűcs Katalin és párja fél éve nézelődnek a megfelelő ingatlant keresve. Kati a bölcsődében kisgyermekgondozó, párja őstermelő, mindenképpen Ruzsán szeretnének maradni. A polgármestertől megtudtuk, évek óta támogatják a lakásvásárlást vagy -felújítást fejenként maximum kétmillió forintos kamatmentes hitellel, így szerinte ez és a falusi csok segíthet itt tartani a fiatalokat.