Pusztaszer után Forráskúton és Bordányban is bezár a takarék - ATM-ből vehetnek fel pénzt

A Pusztaszeren élő Zsótér Ibolyának ezentúl Kistelekre kell utaznia, ha pénzügyeit akarja intézni.

Fotó: Török János

– Elfogadhatatlan számunkra, hogy a takarékszövetkezet meglepetésszerűen, júniusban egyik napról a másikra zárta be pusztaszeri fiókját. Azt ígérték, szeptemberben újra kinyitnak, de nem csak ideiglenes volt a bezárás. Akkor miképpen valósul meg a hitvallásukban leírt, az eddigieknél több, jobb és korszerűbb szolgáltatás? – fakadt ki Máté Gábor, Pusztaszer polgármestere. Azt mondja, tisztában vannak azzal, hogy a szövetkezet egy üzleti, nyereségorientált vállalkozás, ami feltétele a hosszú távú működésnek, de ez sem írhatja felül azt, hogy azokat az ügyfeleiket, akikre a jövőben építeni szeretnének, ilyen formában semmibe veszik.A napokban véglegessé vált a bezárás, hivatalos tájékoztatást kapott a község arról, hogy január elsejétől a pusztaszeri kirendeltséget összevonják a kistelekivel, így ezentúl az utóbbiban várják az ügyfeleket.– Egyáltalán nem örülünk ennek, hiszen így át kell járnunk Kistelekre. Nekem eddig sosem volt gondom a Takarékkal, de ez most nem volt szép. Jó időben még csak-csak megoldom, de télen kellemetlen a buszozgatás – magyarázza Zsótér Ibolya, hozzátéve, nem szeretne pénzintézetet váltani, hisz eddig sosem volt vele baja. Mihályt és családját is rosszul érintette a hirtelen bezárás, azt mondta, épp ügyet intéztek volna, de zárt ajtót találtak. – Ennél rosszabb döntést nem is hozhattak volna. Mi, kistermelők itt tartjuk a pénzünket, nem akarjuk bankba vinni. De így hogy? Ha pénzre van szükség, rohangáljunk? Inkább betesszük a dunna alá – teszi hozzá.Bordányban és Forráskúton már tiltakozó aláírásokat gyűjtenek a december 31-i bezárás ellen. A településvezetők is összefogtak, kérvényt nyújtottak be. – Még december elején kinyitottak csökkentett nyitvatartással, de a hónap közepén már csak az ATM-mel rendelkező mozgóbusz nyitotta ki az ajtaját. Ezt kevesen veszik igénybe, már volt nálunk tesztjáraton, nem igazán örültek neki a bordányiak. Az utcán kell fagyoskodni, és nincs is olyan biztonságérzetünk, hisz mégis pénzkezelésről van szó. Legalább két napra nyitva maradhatnának, most ezért küzdünk – részletezi Kiss-Patik Péter alpolgármester.Forráskút polgármestere hangsúlyozta, a két településen összesen mintegy hatezer embert sújt a bezárás. – Kérésünk arról szól, hogy a két községben tartsák meg a kétnapos ügyfélfogadást, a további három napon pedig a forráskútiak Zsombón, a bordányiak Üllésen intéznék a pénzügyeket. Ezeken a településeken három napon tartanának nyitva a fiókok, ezáltal a költséghatékonyságot szolgálnák – tájékoztatta lapunkat Fodor Imre.Megkérdeztük a 3A Takarékszövetkezet vezetőségét is, hogy mivel indokolják a fiókok számának csökkentését. Jász Péter ügyvezető kérdésünkre elmondta, a jelenlegi piaci környezetben a kereskedelmi bankokhoz hasonlóan a takarékszövetkezet is arra kényszerül, hogy észszerűsítse fiókhálózatát. – Jelenleg csaknem minden negyedik településen vagyunk jelen fiókjainkkal, míg más pénzintézetek csupán minden huszadikon–ötvenediken működtetnek kirendeltséget. Ha egy településen nincs olyan erős fogyasztói igény a szolgáltatásaink iránt, amely a fiók fenntartásának költségeit kitermeli, akkor el kell gondolkodnunk a veszteséges fiók bezárásáról. Ez történik a pusztaszeri, bordányi és forráskúti kirendeltségünk esetében is. Tudjuk és megértjük, hogy ez kellemetlenséget okoz a lakosoknak, de sajnos nem tudjuk tovább finanszírozni a fenntartás veszteségeit, illetve miután mindhárom kirendeltség esetében súlyos szakemberhiánnyal küzd a 3A Takarék, ezért a működtetésük már átszervezésekkel sem kivitelezhető. A Takarékszövetkezet a helyiek bankja volt, és az is marad – emelte ki. Hozzátette, az ügyfelek számára a fióki összevonást követően is a szövetkezet minden, többek közt az online szolgáltatással is rendelkezésre áll a környező településeken.– Bordányban és Forráskúton a jövőben is üzemeltetünk ATM-et a készpénzellátás biztosítása érdekében. Mivel a településen postai szolgáltatások is elérhetők, tehát a készpénzfelvétel így is megoldható egy bankkártya segítségével – javasolta Jász Péter.