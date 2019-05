Robotkarral működő hibrid komplexumot alakítanak ki - 15 év szegedi lemaradását kell pótolni

A legfejlettebb nyugat-európai és amerikai klinikák ellátási szintjét tudja majd nyújtani a szegedi idegsebészet azt követően, hogy üzembe helyezik az új klinika 5. emeletén helyet kapó új műtőt. Egy robotkarral működő hibrid komplexumot alakítanak ki 2,2 milliárd forintból, amelyben egy hazánkban egyedülálló berendezés működik majd. A hibrid műtőben a beteg mozgatása és szállítása nélkül, egyazon berendezésen bármilyen sebészeti vagy katéteres eljárás elvégezhető.



Barzó Pál, az SZTE Idegsebészeti Klinika tanszékvezető egyetemi tanára elmondta, a hibrid műtő áttörést jelent majd a dél-alföldi régió közel 2 és fél milliós lakosságának stroke-ellátása szempontjából.



– Az itt elérhető technológiának köszönhetően lehetővé válik, hogy az érelzáródásokat 6 órán belül ellássuk. Emellett a magasabb rizikójú betegek számára is megoldhatóvá válnak olyan beavatkozások, amelyek korábban a várható szövődmények miatt kivitelezhetetlenek voltak. Ilyennek számítanak például a fő verőereket károsító tumorok, életet veszélyeztető értágulatok és daganatok, vagy a vérzékeny tumorok operációi.



A világon közel 1200 hibrid műtő működik, Európában azonban kevesebb mint 5 olyan létezik, amelyet idegsebészeti beavatkozásokra használnak. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora úgy fogalmazott, ezzel a beruházással megkezdjük a felzárkózást, amely az elmúlt 10-15 év lemaradása miatt szükségessé vált. Fendler Judit, az SZTE kancellárja pedig kiemelte: ittléte óta ez lesz az első olyan beruházás, amely meghalad bizonyos összeghatárt, és olyan fejlesztést valósítanak meg belőle, amit akarnak.



– A hibrid műtő az oktatási, kutatási és gyógyítási kiválóságot is megtestesíti, önmagában is nagy betegforgalmat generál, és önfenntartóan működtethető – sorolta az előnyeit. Hozzátette: a 10 éves bérletfizetési konstrukció szintén egyedülálló megoldásnak számít az állami egészségügyi szektorban. A centrumot a tervek szerint szeptemberben adják majd át.