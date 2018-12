Szegeden gyógyít az X-Faktor döntőse: Taka azt mondja, a tehetségkutató kikapcsolódás volt, az orvoslás számára az első

Traumatológusként dolgozik Taka, a sztárrá válás idejére fizetés nélküli szabadságot vett ki, kikapcsolódásként tekintett a tehetségkutatóra. Fotó: Frank Yvette

– Március óta nem voltam szabadságon, így most kénytelen voltam kivenni. Van még 11 napom, de jövő héten már dolgozom – vázolta időbeosztását Kurokawa Takayuki, a szegedi Traumatológiai Klinika orvosa. A fiatal rezidenst ettől függetlenül hónapokig csak nagyon ritkán látták kollégái, mert időközben országos ismertségre tett szert. Elindult ugyanis az X-Faktorban, amelyben egészen a döntő utolsó előtti fordulójáig menetelt. Taka doktor a sztárrá válás idejére fizetés nélküli szabadságot vett ki, de mint mondta, lassan visszatérnek a dolgos hétköznapok.– Eredetileg Japánban jártam jogi egyetemre, de aztán az apám úgy döntött, hogy 3 év után fejezzem be és legyek orvos – mesélt arról, hogyan került Magyarországra 8 évvel ezelőtt. – Nem örültem akkor ennek a döntésének, de hiszem, hogy mindennek megvan az oka. Bár számos ország közül választhattam volna, végül a szegedi egyetemen kötöttem ki, és mostanra elmondhatom, hogy otthon érzem magam ebben a városban.Taka természetesen nem most kezdett énekelni, már egyetemistaként is fellépett időnként. – Volt zenekarom, de nem igazán szerettem azt a formációt, mert a maximalizmusom nem tűri meg, hogy valaki késsen a próbáról vagy ne legyen felkészült. Így az egy idő után abbamaradt. Szerettem fellépni, de soha nem jutott volna eszembe, hogy egy tehetségkutatóra jelentkezzek. Egy barátom tette ezt meg helyettem, őszintén szólva nem is tudtam, hova jövök, amikor megjelentem a válogatón.A 29. születésnapját kedden ünneplő orvos végül döntős énekes lett, Radics Gigi mentoráltjaként az utóbbi hetekben minden szombaton fellépett a televíziós élő show-ban. Arra a kérdésre, nem aggódott-e, hogy orvosi imázsát rombolhatja ez a szerep, Taka határozott nemmel felelt. – Szerintem minden embernek van minimum két oldala. Ha pedig valaki azt gondolja, hogy egy orvos nem csinálhat szabadidejében, amit szeretne, az elég szomorú.A szegedi versenyző meglehetősen viharos körülmények között volt kénytelen két hete távozni a műsorból: saját mentora sem szavazott neki bizalmat a biztos továbbjutásra. Taka azonban azt mondja, őt ez egyáltalán nem kedvetlenítette el. – Ebben a műsorban én egy lehetőséget és egyfajta kikapcsolódást láttam, nem életem célját akartam vele megvalósítani, mint sokan mások. Nagyon örülök, hogy egyáltalán idáig eljuthattam. Természetesen az X-Faktornak köszönhetően most sok fellépésem lesz, ami nagy lehetőség, de ezeket is csak szabadidőmben vállalom, hiszen számomra az orvosi hivatás az első.Taka doktort természetesen képernyőre kerülése óta sokan megismerik, köztük a betegek is. – Előfordult, hogy amikor bementem valakihez, és megkérdeztem, van-e bármilyen kérdése, arról érdeklődött állapota helyett, hogy miért a klinikán vagyok, és nem a táborban, hiszen a tévében még a nyári felvételeket látta. De az is sokszor előfordul, hogy közös fotót vagy aláírást kérnek. A traumatológián súlyos betegek fekszenek, így ha ezzel feldobhatom a napjukat, örömmel teszek eleget a kérésüknek.Arra a kérdésre, tervez-e komolyabb zenei karriert, Taka azt mondta, ő nem szeret előregondolkodni. – Annak idején azt terveztem, hogy jogász leszek, és nem lett belőle semmi. A jobb fizetés miatt azt is fontolgattam, hogy Németországba vagy Svájcba megyek, de végül itt maradtam, mert szeretem a szegedi klinikát. Az X-Faktort sem terveztem, mégis ott voltam. Szóval minden úgy történik, ahogy kell, én pedig boldog vagyok úgy, ahogy élek.