Tavaszra felépül, szeptembertől vehetik birtokba a ruzsai bölcsődét

– A jelenlegi bölcsőde épülete nagyon régi, nem felelt meg a mai kor követelményeinek, anno egy lakásból lett átalakítva. Ráadásul egy udvarban volt a gyermekétkeztetést biztosító konyhával, ezért állandó átjárás volt az udvaron keresztül. Ez megkövetelte azt, hogy gyerekbarát helyre költöztessük a bölcsődét – magyarázta Sánta Gizella, Ruzsa polgármestere.Az épületet most felújítják és bővítik 116 millió forintból. Ez 2010-ig könyvtárként működött, mostanáig azonban üresen állt, közel van az óvodához is, ezért ideális helyszín. A meglévő épületszárnyból tornaszobát alakítanak ki, amelyet az ovódások is használhatnak majd. Az új részben a csoportszoba, mosdók és a közösségi tér épül. A régi szárnyat teljesen újracsomagolták: a parketta- és nyílászárócsere, a fűtéskorszerűsítés és a tető- csere már megtörtént.A ruzsai bölcsődébe 12 gyermek járhat, a polgármestertől megtudtuk, volna igény több helyre is. Létszámot egyelőre nem emelnek, ám sokkal modernebb helyre kerül az intézmény, saját udvarral, kültéri játékokkal. A tervek szerint április végén fejezik be a kivitelezést, amelyet tavaly nyáron kezdtek. Nagy valószínűséggel szeptemberben költöznek majd át, a gyermekbútorokat nemrég szerezték be, ezeket átviszik.A melegítőkonyhába és a közösségi terekbe új bútorokat készíttetnek.