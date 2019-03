Tömörkény kiadatlan műveihez rajzoltak - Tömörkényes diákok illusztrációiból nyílt kiállítás

Tömörkény műveihez rajzoltak tömörkényes diákok, csütörtökön a Nemzeti est előtt mutatták be a könyvet és nyílt kiállítás az illusztrációkból. Fotók: Török János



Katona András, a kötet megálmodója úgy fogalmazott, izgalmas találkozás a könyv, mert fiatal tehetségeket hoz össze, akiket száz év választ el egymástól. – Tömörkény a húszas éveiben járt, amikor írta ezeket a Szegedi Híradóban megjelent cikkeket, a művet illusztráló diákok pedig a tízes éveikben járnak.

Horváthné Szabó Éva, a Tömörkény Gimnázium vezetője elmondta, 29 diák 54 alkotásából válogatták ki a 20 diák 28 művét, amelyek szerepelnek a köteteben és amelyekből képzőművészeti kiállítás nyílt a Csongrád Megyei Kormányhivatal aulájában csütörtök délután.



– Tavaly októberben kopogott be hozzám Katona András barátom, aki azt mondta, méltatlan, hogy Szegeden még vannak kiadatlan Tömörkény István írások. Én csak egyetérteni tudtam vele és most a Nemzeti esten büszkén tarthatom a kezemben a kötetet, amely a Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium diákjainak segítségével készült el, ők illusztrálták a Vallomás című könyvet – mutatta be a város, a megye és egy nyomda összefogásában ezer példányban nyomott művet csütörtök délután Kakas Béla, a könyvet kiadó Csongrád Megyei Önkormányzat elnöke.