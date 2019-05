Új külsőt kap a tápéi plébánia

Ennek eredményeként újulhatott meg például a közelmúltban a Móravárosi Szent Kereszt római katolikus plébánia kertje, miután a tavaly nyári viharban tönkrement egy része. Folytatódik a fejlesztés, most a tápéi Szent Mihály Plébánia kap új külsőt 3 millió forintból.



Jól látszik, az épület felett eljárt az idő, ráfér a renoválás. A támogatásból az utca felőli repedezett és vakolathiányos homlokzati részt újítják meg, valamint orvosolják a csapadékelvezető ereszcsatorna sérüléseit, illetve az ereszdeszkákat is lecserélik. A tervek szerint a beruházást nyáron végzik el, a munkálatokat teljes mértékben fedezi a támogatás.



A plébánia az elmúlt esztendőben belül is fejlődött, valamint három évvel ezelőtt a templom új harangot kapott.