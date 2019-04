Új mentőhelikopter Szentesen

Az új helikopter korszerűbb, gyorsabb, mint az eddigi, és éjszaka is bevethető. Fotó: Országos Mentőszolgálat

Az új helikoptereket modern mentéstechnikai eszközökkel, lélegeztető-, újraélesztő, valamint ultrahangkészülékekkel, a korábbiakhoz képest fejlettebb radar- és navigációs berendezésekkel, robotpilótával szerelték fel, és ezek már alkalmasak éjszakai és kötéltechnikai légi mentésre is. Mivel pedig két, egyenként 643 lóerős motor hajtja őket, akár 290 kilométeres óránkénti sebességet is képesek elérni.A helikoptereket a készenléti rendőrség a honvédségtől vette 14 milliárd forintért, amelyeket üzemeltetésre ad át az Országos Mentőszolgálat tulajdonában lévő Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-nek. Összesen kilenc darab érkezik, a további hatot az év végéig adják majd át. Eddig osztrák tulajdonú gépeket béreltek, és nem volt az országban tartalék helikopter sem, így szükség esetén azt is az osztrák bérbeadónak kellett biztosítania. A kilenc új gépnek köszönhetően viszont egy esetleges műszaki hiba sem okozhat a jövőben átmeneti leállást a mentésben, hiszen jelenleg hét bázis működik az országban.