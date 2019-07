Új piacot kapnak a balástyaiak

Évek óta az ABC előtti szabad területen piacoznak a balástyaiak, heti egy alkalommal oda települnek ki, hogy eladják terményeiket. Bár a területet az önkormányzat megpróbálta komfortosabbá tenni – díszburkolatot kapott és megcsinálták a csapadékvíz-elvezetést –, régi álom válik valóra azzal, hogy saját piacot építhetnek a faluban. Ujvári László polgármester elmondta, pályázati forrásból 56 millió forint áll rendelkezésre erre a célra. Ezt viszont ki kellett egészíteni: a beruházás 89 millió forintba kerül majd.– Olyan, többfunkciós épületet terveztünk, ahol a piacozás mellett rendezvényeket is lehet tartani – mondta el lapunknak Ujvári László.A 10-szer 20 méteres épületben irodák és vizesblokk kap helyet a piacozók mellett, de lesz nyitott, tetővel fedett árusrész is. Az épület végében pedig egy nyitott színpad kap helyet, így rendezvények megtartására is alkalmas lesz a piac.A munkálatok már elkezdődtek, jelenleg az alapozás zajlik. A tervek szerint Balástya de­cember végére kap új piacot.