Újabb elismerés a fogászati fejlesztésnek

A magyar tudomány ünnepe alkalmából adták át a Magyar Tudományos Akadémia, Csongrád, Békés és Bács Kiskun megye kereskedelmi és iparkamarái és az Innovációs Ügynökség által közösen alapított Dél-alföldi Innovációs Díjat.



A kilencedik alkalommal átadott elismeréssel olyan gyártókat, szolgáltatókat, fejlesztőket díjaztak, akik az idei évben legjelentősebb szellemi alkotásokat, illetve azon alapuló termékeket hozták létre, illetve eljárást vagy szolgáltatást nyújtanak.



Az Innovációs Díj egyik kitüntetettje lett a Fixfogsor Rendelő és a Denti System Fogorvosi és Implantológiai Kft. protézisrögzítési eljárása, ami azok számára jelenthet megoldást, akiknek teljes protézisre van szükségük.



Azt vallják a vállalkozások vezetői, hogy: „Az összes fogászati kezelés közül a páciensek életminőségében az okozza a legnagyobb változást, hogyha hirtelen megszüntetjük a kivehető fogsorokkal gyakran együtt járó mindenféle problémát." Erre megoldás a vékony, apró, speciális titánimplantátumokkal dolgozó FIXFOGSOR® Protézisrögzítés.



– Megéri ma Magyarországon dolgozni és fejleszteni, hiszen ez a befektetett munka ölt testet most ebben az Akadémia által adott díjban. Ennek elnyerése is visszaigazolja, hogy jó úton járunk a fogsort viselő páciensek problémáinak hatékony megoldásában – mondta Szabó László, a díjjal kitüntetett Fixfogsor Rendelő alapító-igazgatója.



– A cégnek megalapítása óta mindig is kinyilvánított célja volt, hogy kutatás-fejlesztéssel foglalkozzon. Ez az, amire az oktatás mellett az egyik legnagyobb hangsúlyt fektetjük. Az elmúlt években több pályázaton is nyertünk, elismerve az eddigi eredményeinket. Jelenleg is egy új implantációs fejlesztési folyamatban vagyunk a Szegedi Tudományegyetem fogorvosi karával közösen. A most elnyert díj is méltán tükrözi munkánk elismerését – mondta a díjátadón Vajdovich Nóra, a Denti System Kft. ügyvezetője.