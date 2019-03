Várják az adományt, de nem mindegy, mikor visszük - Szemét helyett segítség is lehet a kiselejtezett ruha

A máltaisok Csanádi utcai ruhagyűjtőjébe bármikor vihetünk ruhaadományokat. Fotó: Karnok Csaba

Ami hulladék, annak is lesz helye



Ha túl rossz állapotban vannak, akkor egyelőre nincs mód szelektíven gyűjteni a ruhákat, holott egy részük műszálas, azaz műanyagot tartalmaz. Koltainé Farkas Gabriella, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. vezetője arról tájékoztatott, jövő év elején pályázati forrásból a hulladékudvarokban ruhagyűjtő konténereket is felállítanak, amelyekben a jobb és rosszabb állapotú ruhákat is el lehet majd helyezni.

Jó néhány évig áruházak előtt felállított, sárga konténerekbe dobhatták a szegediek idő- és napszaktól függetlenül azokat a használt ruhákat és cipőket, amelyektől úgy akartak megszabadulni, hogy azzal segítsenek is. Ezek a gyűjtőkonténerek az utóbbi időben eltűntek. De hová vihetjük a leselejtezett ruhákat, ha nem akarjuk a háztartási hulladékba dobni?– Hétfőtől csütörtökig munkaidőben, fél 8-tól fél 4-ig bárkitől szívesen átvesszük a használható ruhákat. Karácsony előtt érkezik a legtöbb ruha, de az otthoni ruhatár tavaszi selejtezésekor is kapunk bőven – mondta el Sóki Szabolcs, a Sás utcai családsegítő iroda munkatársa. A leadott ruhák zöme gazdára is talál a nélkülöző családok között.Legalább 6-8 szervezet, közösség, gyűjtőpont működik Szegeden, amelyik ruhaadományok gyűjtését és elosztását is vállalja. Mindegyik csak olyan darabokat vár, amelyek tiszták, hordhatók és lehetőleg szezonálisak, mivel többnyire kicsi a raktáruk, emiatt gyorsan továbbadják rászorulóknak a kapott holmikat. Mielőtt megjelennénk valahol több zsák ruhával, érdemes tájékozódni, mikor tudják fogadni az adományokat. Ruhagyűjtéssel és -osztással is foglalkozik többek között a Centerke Adományozó Központ, a Magyar Vöröskereszt szegedi ügyfélszolgálata, a Karitáció Alapítvány Hacuka nevű adományboltja, a Szeged–Csanádi Egyházmegyei Karitász, és időszakosan, egyeztetés után a Moszkvai körúti hajléktalanszállóra is vihetünk ruhaadományokat.A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szegedi csoportjánál akkor is lehetőség van a ruhák, cipők leadására, ha éppen nincs nyitvatartás. A kerítésre ugyanis két gyűjtőkonténert szereltek fel ezért. Az oda bekerülő vagy nyitvatartási időben leadott adományok 95 százaléka használható – tudtuk meg Mártáné Lőrinc Veronika intézményvezetőtől.