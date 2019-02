A nagymágocsi épület úgy energiatakarékos, hogy szép is - Kincset találtak az új óvodában

A nagymágocsi óvodát 1974-ben építették. Azóta nem volt ilyen volumenű felújítás, mint most. Bruttó 200 millió forintot fordítottak rá, a pályázati forráshoz az önkormányzat 10 millió forint saját erőt adott.



– Tavaly nyáron kezdődött az átalakítás, kívül-belül megszépült az intézmény. A belső tér a kor követelményeinek megfelelően átrendeződött. Több apró helyiség megszűnt, a csoportszobák, mosdók így tágasabbá váltak – tudtuk meg Borossné Kató Márta intézményvezetőtől. Az épületet szigetelték, geotermikus energiával fűtik, amivel jelentős fűtési költséget spórol meg a település. – Hétfőn vettük birtokba az épületet. Az elmúlt hónapokat más önkormányzati épületekben töltöttük. Most alig tudunk betelni a látvánnyal. Minden új, a kisszékek, az asztalok, a szőnyegek, a függönyök is. A gyerekek elmondhatatlanul örülnek a gyönyörű környezetnek. Csak a játékok maradtak a régik. Olyan ez, mint egy csoda. Szeptemberben, az új nevelési év kezdetén az ideiglenes helyünkön azt mondtuk a gyerekeknek, hogy most várakozunk, és ha visszajövünk a felújított óvodaépületbe, akkor itt kincset találunk. Jelentem, tényleg megtaláltuk. Nekünk ugyanis igazi kincs a megújult óvoda – mondta az óvodavezető.



A kihasználtság tekintetében a gyermekintézmény egyébként majdhogynem csúcsra jár. A bölcsőde 12 férőhelyes, a 12. kisgyermek is hamarosan megkezdi a beszokást. A 66 férőhelyes óvodába pedig 63-an járnak.

– A szemnek gyönyörű a látvány, és az orrnak is kellemes itt – mondta az ünnepségen Farkas Sándor országgyűlési képviselő, az agrártárca miniszterhelyettese.



– Lépésenként fejlesztjük településünk intézményeit. Korábban többek között megújult a gondozási központ, a napközis konyha. A munka tavasszal az egészségházzal folytatódik – sorolta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere. – A szülőknek két dolog fontos, hogy amíg dolgoznak, jó helyen és jó kezekben legyen a gyermekük. A fejlesztéssel, úgy gondolom, kiváló körülményeket sikerült teremtenünk. A másik feltétel pedig már korábban is adott volt, amit köszönök az óvoda és a bölcsőde minden dolgozójának.