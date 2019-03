Elektromos töltőállomás lesz Szentesen

Újabb öt éven át, 2024-ig Rakk László lesz a szentesi Sportközpont vezetője. A jelenleg is ezt a pozíciót betöltő szakember egyedüli pályázó volt a posztra. Rakk László terveiről elmondta, szeretné növelni az általa vezetett intézmény hatékonyságát, a szolgáltatás színvonalát pedig megőrizni, és ha lehet, emelni is. Szóba került a bevételek növelése is, ehhez egy sportszálló nagy segítséget jelentene, mondta el az intézményvezető.



Az ülésen döntöttek arról is, hogy elektromos töltőállomás épül a városban. Az előzetes igényfelméréseket és a közművesítettséget figyelembe véve három helyen épülhet kétfejes töltőoszlop: a ligetben, a kertvárosi tízemeletes melletti parkolóban és a Vásárhelyi úton, a Szentes Városi Szolgáltató Kft. parkolójában.



A képviselők arról is határoztak, hogy emléket állítanak a szentesi hősi halottaknak. Az első világháború centenáriuma alkalmából nyílik pályázati lehetőség új emlékművek emelésére, ezt megragadva szeretne Szentes a Hősök erdejében szobrot állítani a hősöknek. Az emlékmű a nemrég kialakított futópálya által körbevett területen kapna helyet.